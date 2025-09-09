לורה שוסלוף, אחותו של ברנרד קואן שנרצח בטבח ה-7 באוקטובר, הביעה חששות מביטחון יהודי סקוטלנד בעקבות החלטת הממשלה הסקוטית להניף דגל פלסטין בבניין הפרלמנט.

בראיון ל"דיילי מייל" אמרה שוסלוף: "אנחנו לא מרגישים בטוחים בסקוטלנד לומר שאנחנו גאים להיות יהודים. אני לא מרגישה בנוח כאן כמו שהרגשתי לפני שישה או שמונה חודשים".

שוסלוף מתחה ביקורת חריפה על ראש ממשלת סקוטלנד ג'ון סוויני, וטענה כי הוא "מוסיף דלק לשנאה שכבר קיימת" על ידי הנפת הדגל במשרדו. "אני נגעלת לחלוטין מממשלת סקוטלנד על כך שהיא מניפה את דגל פלסטין", אמרה.

דבריה הגיעו לאחר מכתב מחאה שנחתם על ידי אלפי אנשים, המאשים את סוויני בסיכון ביטחונה של הקהילה היהודית בסקוטלנד. הקהילה מונה כ-5,847 איש, לפי הדיווח.

במכתב נטען כי "לממשלת סקוטלנד אין סמכות על מדיניות חוץ ואין לה השפעה משמעותית על ישראל", וכי "האנשים היחידים שההכרזה הזו תשפיע עליהם באופן מהותי הם יהודי סקוטלנד שכבר נמצאים תחת מצור".

החתומים על המכתב הזהירו כי חלק מהיהודים "עוזבים את סקוטלנד לטובת ישראל מתוך פחד", וכי "הקהילה הקטנה והפגיעה יותר ויותר חיה בסביבה עוינת במיוחד".

דובר הממשלה הסקוטית מסר בתגובה: "ממשלת סקוטלנד מעריכה מאוד את הקשר שלנו עם הקהילה היהודית של סקוטלנד וחיוני שהם ירגישו בטוחים ונתמכים".

ברנרד קואן, בן 57, עזב את גלזגו בגיל 19 כדי לעלות לישראל. הוא נרצח יחד עם אשתו בביתם בקיבוץ סופה במהלך הטבח ב-7 באוקטובר, כאשר מחבלי חמאס פרצו לקיבוץ בנשק כבד ותקפו תושבים שהסתתרו בממ"דים.