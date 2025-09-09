הרב ישראל אליאס, אברך כולל משכונת נווה יעקב, ניצל בנס מפיגוע הירי בצומת רמות בירושלים אתמול, בו נרצחו שישה יהודים.

בראיון לרדיו "קול חי" תיאר את רגעי האימה שבהם כדור חדר לרכבו ועבר סנטימטרים מראשו.

"הקדוש ברוך הוא שמר עליי בניסי ניסים", אמר אליאס. הוא נסע כבכל בוקר מביתו לכולל בגבעת שאול דרך כביש בגין, כשנקלע לפקק תנועה כבד בצומת רמות. "לקח לי שעה ועשרים להגיע, זה היה מעבר לרגיל".

רגעים ספורים אחרי שעבר את תחנת האוטובוס ההומה שמע יריות. "עצרתי את האוטו באינסטינקט, לא יודע למה, במקום לברוח", סיפר. כשיצא מהרכב ראה במרחק 15 מטר מחבל קירח לבוש ג'ינס יורה באנשים.

"הוא פשוט ירה באחד ועוד אחד, עבר בין אנשים כאילו זה משחק", תיאר בזעזוע. בשניות הקריטיות, כשחזר לרכבו, המחבל הבחין בו וירה לעברו.

"התיישבתי בכיסא ושמעתי בום. הקליע חדר את השמשה האחורית, עבר ממש מעל הראש שלי", סיפר אליאס. "אם הייתי מזיז את הראש להסתכל אחורה, הכדור היה פוגע בי ישירות. זה עניין של סנטימטרים".

הוא העריך כי המחבל חשד שהוא חמוש או מתכוון לנטרל אותו. "הייתי ממש לפני האוטובוס, במרחק של שתי מכוניות מהטבח".

אליאס, שזוכר היטב את פיגוע נווה יעקב מלפני מספר שנים, שיתף את תחושת חוסר האונים. "ניסיתי פעמיים להוציא רישיון לנשק, אבל זה לא הסתדר בגלל בירוקרטיה", אמר. "ראיתי בחור צעיר בן 15 נורה לידי כשניסה לעצור טרמפ. התלבטתי אם להעלות אותו אבל לא עשיתי זאת".

"לראות אנשים נופלים, החיים שלהם נגמרים, ואתה לא יכול לעשות כלום - זה מתסכל נורא", הוסיף.

בדמעות שיתף אליאס את תחושת ההודיה: "הקדוש ברוך הוא לא רצה עוד שבעה יתומים ועוד אלמנה". הוא הדגיש כי הפיגוע בתחנה ההומה היה יכול להסתיים באסון גדול יותר. "שני מחבלים עם רובי קרלו ירו שלוש דקות ברצף. זה נס שלא היו יותר קורבנות".