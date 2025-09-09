גורם ביטחוני בכיר התייחס הערב (שלישי) לתקיפה הישראלית בקטאר שכוונה נגד צמרת חמאס.

הבכיר כינה את התקיפה "פעולה מבריקה ועוצמתית שבוצעה על ידי צה"ל והשב"כ בהתאם להנחיית ראש הממשלה ושר הביטחון".

לדבריו, מבצע "פסגת האש" מהווה צעד משמעותי בדרך לניצחון על ארגון הטרור חמאס, תוך עשיית צדק עם האחראים לטבח ה-7 באוקטובר.

עוד הדגיש כי הפעולה מחזקת את דימוי ההרתעה של ישראל ועשויה להביא לשינוי מהותי במהלכה של המלחמה בעזה, בתנאים שהציבה מדינת ישראל: שחרור כל החטופים ופירוז חמאס מנשקו.

הגורם הוסיף כי מדובר גם במסר לתושבי עזה, "שהגיע הזמן למרוד בחמאס המוחלש ולפעול לסיום המלחמה".

בתקשורת הערבית דווח כי הבכירים הותקפו בקטאר כאשר התכנסו יחד כדי לדון בהצעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעסקת חטופים.

הערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח כי בפגישה בדוחה שהותקפה היו, ח'ליל אל-חיה, זאהר ג'בארין, מוחמד דרויש, טאהר א-נונו, מוסא אבו מרזוק וחוסאם בדראן. שרי הקבינט המצומצם עודכנו מראש על היציאה לפעולה.

ערוץ אל-ערבי הקטרי דיווח על חמישה הרוגים בתקיפה הישראלית. אחד ההרוגים בתקיפה הוא בנו של ח'ליל אל-חיה, וג'יהאד לבד, ראש הלשכה של ח'ליל אל-חיה.

ברקע דיווחים על מעורבותן של מדינות נוספות בסיוע לישראל בחיסול בכירי החמאס, משרד ראש הממשלה מסר כי "הפעולה היום נגד בכירי הטרור של חמאס הייתה מבצע ישראלי עצמאי לחלוטין. ישראל יזמה אותו, ישראל ביצעה אותו, וישראל נושאת באחריות מלאה".