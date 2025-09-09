ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד שיבח את כוחות הביטחון על התקיפה בקטאר נגד בכירי החמאס, אך כשעה לאחר מכן פרסם ציוץ ביקורתי.

תחילה כתב לפיד: "מברך את חיל האוויר, צה"ל, שב"כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו".

כשעה מאוחר יותר פרסם לפיד ציוץ נוסף ובו הסתייג מהחלטת הממשלה לקיים את הפעולה בשלב זה. "אנשי חמאס הם בני מוות, אבל בשלב הזה ממשלת ישראל צריכה להסביר כיצד הפעולה של צה"ל לא תוביל להרג החטופים, והאם נלקח בחשבון סיכון חיי החטופיים בהחלטה על הפעולה".

לסיום כתב: "אסור לחכות יותר. צריך לסיים את המלחמה ולהחזיר אותם הביתה. הלב עם המשפחות".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עקץ את לפיד בתגובה וכתב, "רצף גינויים נגד ישראל על התקיפה בקטאר: האיראנים, טורקיה, עיראק, נשיא צרפת, מזכ"ל האו"ם, ויאיר לפיד".