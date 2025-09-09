באירוע ההשקה השנתי של אפל שנערך הלילה (שלישי) בפארק אפל בקליפורניה, נחשפה סדרת אייפון 17 החדשה, שתכלול את אייפון 17 הבסיסי, אייפון 17 פרו, אייפון 17 פרו מקס, וכן דגם חדש לגמרי - אייפון 17 אייר.

האירוע נפתח בשעה 22:30 (שעון הודו) תחת הכותרת "Awe Dropping", עם הבטחות לעיצוב מהפכני במכשירי הדגל של אפל.

הכוכב המרכזי של האירוע היה iPhone 17 Air, דגם חדש בסדרה שמציב רף חדש לדקות: 5.5 מ"מ בלבד. לשם השוואה, מדובר בעובי של כשליש מה-iPhone 16 Pro הנוכחי ודק אף יותר מה-iPhone 6, שהיה עד כה הדגם הדק ביותר של החברה. באפל ציינו כי "מדובר בטלפון הדק ביותר שאי פעם יצרנו".

הדגם החדש מציע מצלמה אחורית אחת בלבד וסוללה קטנה יותר, מה שמרמז על פשרות בביצועים לטובת ניידות. אפל ממקמת את דגם Air בין הדגמים הרגילים לדגמי הפרו, בדומה לאסטרטגיה הנהוגה בקווי iPad ו-MacBook Air.

בנוסף, דגמי ה-iPhone 17 Pro ו-Pro Max קיבלו רענון עיצובי ראשון מאז 2020.

בדגם הבסיסי של iPhone 17 בולטת תוספת של טכנולוגיית ProMotion, שתאפשר קצב רענון של 120Hz - לראשונה באייפון שאינו מדגם פרו.

אפל חשפה גם את האוזניות ה-AirPods Pro 3, שמחירן 249 דולר, כוללות עיצוב חדש וקומפקטי יותר, שדרוג בביטול רעשים, ושילוב חיישן למעקב אחר דופק - לראשונה. בנוסף, הן כוללות תמיכה בתרגום חי ומצב שליטה מרחוק במצלמת האייפון. זמן השימוש שופר משמעותית - עד שמונה שעות עם ביטול רעשים פעיל.

מלבד מכשירי האייפון, אפל חשפה גם את Apple Watch Series 11, הכולל עיצוב דק יותר, תמיכה ב-5G, וחידושים בריאותיים כמו התרעה על סימני יתר לחץ דם. לפי החברה, "נוכל להתריע בפני יותר ממיליון אנשים על מצב רפואי שלא היו מודעים אליו".

דגם ה-Ultra 3 מצויד במסך בהיר יותר, תקשורת לוויינית, וסוללה המספיקה ל-42 שעות. דגם ה-SE עודכן במסך פועל תמיד ושבב חדש מסוג S10.