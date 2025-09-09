שבוע לאחר שהנהגת היישוב גבעת אסף שבמועצה האזורית בנימין שלחה מכתב לתושבים ובו פרטים על מגבלות הקרקע והעתיד האפשרי של המקום, התייחסה היום (שלישי) סגנית ראש המועצה חנה איטח לשאלת ערוץ 7 בנוגע לכוונות המועצה.

לדבריה, היישוב נמצא במציאות מורכבת: "גבעת אסף היא נקודה אסטרטגית וחשובה מאוד מבחינת ההתיישבות, אך נכון להיום יש שם רק 4-5 דונם זמינים לתכנון. גם אם יושלם תהליך רכישת הקרקעות, מדובר בשטח של כ-42 דונם - שמאפשר הקמה של כמה עשרות יחידות בלבד".

איטח הסבירה כי "החגיגות על קבלת סמל היישוב יצרו בקרב התושבים תחושת התקדמות משמעותית, אך למעשה הסמל אינו פותר את מגבלות הקרקע וההסדרה. היה לנו חשוב לומר את האמת: לא צפוי לקום שם יישוב גדול".

במועצה הבהירו כי אין כל כוונה לפנות תושבים או למנוע מהם להמשיך להתגורר במקום. "אנחנו מוקירים את התושבים, במיוחד הוותיקים, ואין שום כוונה להזיז מישהו. עם זאת, חשוב שלא להשלות - המקום ככל הנראה לא יתפתח לקהילה רחבה, אלא יישאר קטן", אמרה איטח.

בשל כך, נבחנת כעת אפשרות: להקים בגבעת אסף מוסד חינוכי פעיל, שלצידו תתגורר קהילה קטנה. "בדקנו מודלים של מוסד חי שמקיים סביבו קהילה מצומצמת. זו אינה החלטה, אלא רעיון שנבחן עם הנהגת היישוב. נרצה לקיים שיח כנה עם התושבים כדי לאפשר להם לקבל החלטות מושכלות על עתידם".

במועצה האזורית בנימין מדגישים כי בשנים האחרונות נעשים מאמצים גדולים ויצירתיים כדי להביא למיקסום גבעת אסף כנקודת התיישבות מרכזית באזור כפוף למגבלות הקרקע. לאחרונה הוחלט לשתף בכך את הנהגת היישוב והתושבים בצורה סדורה כשותפים פעילים במקום.