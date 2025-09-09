חייל צה"ל דיווח הערב (שלישי) על ירי שבוצע לעבר רכבו בצומת יד מרדכי שבעוטף עזה. באירוע לא היו נפגעים, אך לרכב נגרם נזק.

כוחות משטרה מהמחוז הדרומי הגיעו למקום ופתחו בסריקות, לצד הקמת מחסומים בגזרה.

במקביל, בשל קרבת האירוע לגדר הגבול, צה"ל הפעיל תצפיות לבדיקת אפשרות לחדירה מרצועת עזה, אך בשלב זה לא נמצאו ממצאים המאשרים זאת.

במשטרה ובצה"ל מעריכים כי הרקע לאירוע הוא פלילי. עם זאת, הודגש כי נסיבות האירוע עדיין נבדקות.

דוברות עיריית שדרות עדכנה כי בעקבות האירוע נחסמה הכניסה לעיר מכיוון המול 7 (כביש 34) וכן היציאה מהעיר באותו צומת. עוד נמסר כי כלל כוחות הביטחון והשיטור נמצאים בכניסות לעיר ומבצעים סיורים.

