נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (שלישי) כי אליזבת צורקוב, חוקרת ישראלית-רוסית שנחטפה בעיראק, שוחררה לאחר כשנתיים בשבי.

טראמפ ציין כי היא עברה עינויים במשך חודשים רבים ונמצאת כעת בשגרירות האמריקנית בבגדאד. "אני תמיד אלחם למען הצדק ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את החטופים, עכשיו".

אחרי העדכון ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם טראמפ והודה לו על הסיוע בשחרורה של צורקוב.

בהודעה שפרסם אמר ראש הממשלה: "היום שוחררה החטופה אליזבת צורקוב, אזרחית ישראלית שנחטפה במרץ 2023 בעיראק. בעבודת צוות בניהולו של מתאם השו"ן גל הירש, שנמשכה חודשים ארוכים ואחרי מאמצים רבים, הצלחנו להביא לשחרורה".

הוא הוסיף: "שוחחתי הערב עם אמה ואביטל, אחיותיה של אליזבת, ובשיחה המרגשת אמרתי להן שכל עם ישראל שמח לראות אותה שוב בבית. אנחנו נמשיך להילחם בעוז ונחישות עד שנשיב את כל חטופינו הביתה - החיים והחללים כאחד".

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, מסר: "במאמצים כבירים שהשקיעו מנגנוני הביטחון שלנו ולאורך חודשים רבים, אנו מכריזים על שחרור האזרחית הרוסית אליזבת צורקוב".

אמה, אחותה של אליזבת, כתבה: "כל המשפחה שלי מאושרת בצורה בלתי רגילה. אנחנו לא יכולים לחכות לראות את אליזבת ולהעניק לה את כל האהבה שחיכינו לחלוק איתה במשך 903 ימים. אנו מודים לנשיא טראמפ ולשליח המיוחד שלו, אדם בוהלר. אילולא אדם היה הופך את חזרתה של אחותי למשימה האישית שלו - אינני יודעת היכן היינו היום".

צורקוב, דוקטורנטית למדעי המדינה באוניברסיטת פרינסטון ועמיתת מחקר במכון ניוליינס ובפורום לחשיבה אזורית, נחטפה במרץ 2023 בבגדאד בידי "כתאא'ב חיזבאללה", מיליציה שיעית פרו-איראנית הנתמכת על-ידי כוח קודס.

מאז חטיפתה נוהלו מגעים מדיניים חשאיים לשחרורה, בהם היו מעורבים ממשלות ישראל, ארה"ב, רוסיה וגורמים נוספים.

במרץ האחרון דווח על מעורבות ישירה של ממשל טראמפ, שכללה פגישות עם בכירים עיראקיים וניסיונות לגייס את איראן להסכמה לשחרורה.

צורקוב, שנולדה ברוסיה ועלתה לישראל בגיל ארבע, עסקה במשך שנים בפעילות אקדמית וציבורית בתחומי המזרח התיכון.