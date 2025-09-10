הזמר והיוצר נאור כהן, סולן להקת "שירת הלב", יוצא עם שיר חדש לרגל חודש אלול - "ימי תשובה". את המילים והלחן כתב כהן עצמו, בעוד העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו בידי אורי כהן.

לדבריו, השיר נולד מתוך חוויותיו האישיות במהלך שירות המילואים, שבו עלו מחשבות שהפכו למילים והתחברו למנגינות. השיר מבקש לדבריו לתאר את הימים הגדולים שבהם נמצא עם ישראל ולגעת במקומות העמוקים בנפש.

כהן הוסיף כי בעיצומו של חודש אלול "הלב כבר מתעורר", וציין כי עם ישראל נמצא זה כשנתיים בתוך תהליך מופלא של תשובה אל זהותו ואל כוחותיו. לדבריו, מתוך כך עולה התפילה להשבת החטופים במהרה, "יצאו אל האור מתוך תחתיות".