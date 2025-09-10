בטקס שהתקיים אתמול בבית שמש נחנך אגף חדש לחינוך מיוחד במוסדות 'צוהר הלב', בהשתתפות ראש העיר שמואל גרינברג ונציגי הרשות המקומית.

האגף מיועד לתת מענה לגידול בביקוש לשירותי חינוך מיוחד בעיר.

במעמד חנוכת האגף השתתפו סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך יצחק אלמליח, סגן ראש העיר חנוך דרנגר, הממונה על החברה הכלכלית אברהם נחמן פרנקל והמשנה לראש העיר וממונה על שירותי הרווחה שלמה ברילנט.

חנוכת האגף מגיעה כחלק מהרחבת מוסדות החינוך המיוחד בבית שמש בתקופה האחרונה. לדברי גורמים ברשות המקומית, הצעד נועד לתת מענה לביקוש הגובר לשירותים אלו בעיר.

"צוהר הלב הוא מקום מיוחד לילדים מיוחדים", אמר ראש העיר בטקס. "למרות התלאות בדרך, זכינו לחנוך אגף חדש - זו זכות גדולה לכולנו".

הממונה על החברה הכלכלית פרנקל תיאר את תהליך הבנייה כ"מורכב ומושקע", וציין: "עברנו מלחמות וקשיים מגוונים, אך ההתעקשות של מנהלי צוהר הלב הניבה את התוצאה המבורכת".

רשת 'צוהר הלב' מפעילה מוסדות חינוך מיוחד בכל רחבי הארץ, ובהם לומדים כ-2,000 ילדים. הרשת פועלת בשיתוף עם רשויות מקומיות לפיתוח פתרונות חינוכיים למשפחות המתמודדות עם צרכים מיוחדים.