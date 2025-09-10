ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, גינה בתוקף את תקיפת חיל האוויר הישראלי, שכוונה לפגוע בהנהגת חמאס שהתכנסה לדיון בקטאר.

בהודעה שפרסם ברשת X, כינה קרני את התקיפה "הרחבה בלתי נסבלת של האלימות ופגיעה בריבונות קטאר".

לדבריו, התקפות מסוג זה, ללא קשר למטרותיהן, מהוות סכנה חמורה להסלמת הסכסוך באזור כולו ופוגעות ישירות במאמצים לקדם שלום וביטחון, להבטיח את שחרור כל בני הערובה ולהשיג הפסקת אש קבועה.

קרני ציין כי מנהיג קטאר, השייח' תמים בן חמד אאל ת'אני, מילא תפקיד חשוב מאוד במאמצים אלה.

בהודעה שפרסם ארגון הטרור חמאס נמסר כי בתקיפת חיל האוויר נהרגו האימאם אל-חיה, בנו של מנהיג חמאס בעזה, חליל אל-חיה; ג'יהאד לבד, מנהל משרדו של חליל אל-חיה; ושלושה מאבטחים.