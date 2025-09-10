אבישי דוד, אביו של אביתר שחטוף בעזה, הגיב לתקיפה בדוחא בריאיון ל-i24NEWS ואמר כי מצד אחד מדובר במהלך מבהיל אך לצד זאת יש תקווה שהשפעת המהלך תהיה טובה לשחרור החטופים.

"זה מבהיל, אבל אני מאוד מקווה ומתפלל שההשפעה תהיה חיובית כמו שמתכננים, ןיש איזשהו רקע חיובי עם בסיס טוב שהשפעה לטובה על החטופים", אמר דוד.

הוא הוסיף "אני רוצה לסמוך על ראש הממשלה שהכל מחושב כי מדובר במהלך מאוד קשה".

הוא התייחס לאמירות של משפחות חטופים שטענה שמדובר בגזר דין מוות עבורם ואמר כי לדעתו זו "אמירה אומללה".

"אסור לנו עכשיו לדבר, אסור לנו להרעיש. עלינו להיות בשקט, לתת לעשן להתפזר ולראות מה קורה. מי שאמור לפעול ולקחת ולקבל החלטות יעשה את מה שהוא צריך בלי כל מיני רעשי רקע. אני מאוד מקווה שהמפגנים והמטה לא יצאו בכל מיני הצהרות פומפוזיות להחמיר את המצב", סיכם.