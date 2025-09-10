תיעוד: הריסת בתי המחבלים שרצחו את יהונתן דויטש הי"ד צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל פעלו אתמול (שלישי) בכפר עקבה שבחטיבת מנשה, והרסו את ביתם של המחבלים, עבד א-ראוף אל-מצרי ושל המחבל אחמד אבו ערה שחוסלו על ידי כוחות צה"ל לפני כשנה.

השניים ביצעו את פיגוע הירי הקטלני שאירע בצומת מחולה בבקעת הירדן לפני יותר משנה, כשפתחו באש לעבר רכב ישראלי תוך תיעוד מלא של המעשה האכזרי.

בפיגוע נרצח בדם קר יהונתן דויטש ז"ל, בן 25, תושב בית שאן שעשה דרכו לבית ארוסתו אמונה בישוב עפרה.

בהלוויתו ספדה לו ארוסתו אמונה: "אחרי תשעה חודשי מלחמה שהצלחת לעבור בשלום... כשבכל הזמן הזה אני רק מחכה לעדכונים ממך שהכול בסדר. והינה... כשהשתחררת סוף סוף... ודווקא פה, בנסיעה אליי הביתה בדרך, שעשינו כבר כל כך הרבה פעמים, הגיעו המחבלים האלה, יימח שמם, ולקחו לנו אותך, כיבו לנו את האור שלך... תודה שגרמת לי לחייך תמיד... תודה שרק חיפשת איפה להפתיע אותי ולשמח אותי, תודה על החלומות שלנו, שעשית אותי מאושרת, שהענקת לי את התקופה הכי מדהימה בחיים שלי. ושהענקת לי את כל כולך. ועכשיו אני וכולנו נאלצים להמשיך את המסע הזה לבד... אני מבטיחה כי אני יודעת שאתה רוצה שאישאר חזקה ושמחה, אני והמשפחה שלך והחברים, וכולנו. מבטיחה שלא אוותר לעצמי... אני כל כך אוהבת אותך".

חברו ליחידת "מגלן" ספד: "חשוב לי שיידעו שדויטש הוא בן אדם של ציונות, בלי מירכאות...שמרתי איתו תמיד על קשר והחיבור שלו יקר לי מאוד. כל שיחת טלפון איתך עסקה סביב נושאים אישיים שלך ועל העם. על האהבה הגדולה שלך לצוות... על המצב שלנו, של הדור... בלי ציניות. על התפקיד שלך... ברור לי שצוואתו היא להתחזק ולעמוד איתנים. דויטש, תודה אחי, אתה משמעותי בחיים שלי וגורם לי להאמין באדם, בכוונות ובמעשים. אוהב אותך חבר, לנצח".