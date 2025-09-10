השמחה הספונטנית של עם ישראל במות הרשעים הצוררים, מבטאת בריאות נפשית, יושרה מוסרית, ואת צו היהדות האומר "בַאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה" (משלי יא, י).

מי שחפץ בטובת העולם, שמח כאשר גורמים הפועלים להחרבתו מפסיקים להתקיים. אך בפעולה בקטאר בה הותקפו וחוסלו ראשי החמאס, יש משהו אחר, גדול הרבה יותר מעוד מחבלים בכירים שחוסלו.

תן כבוד לעמך

כשהעשן עלה מדוחא, בירת קטאר, עוד לפני שהיה ברור מי בפועל חוסל, שמחתי מאוד וחשתי שסוף סוף מדינת ישראל שינתה את חוקי המשחק. מעבר לחיסול החשוב, בתקיפה הישראלית בקטאר יש ביטוי להרמת קרנה של מדינת ישראל על ידי התעוזה לתקוף, לקיחת האחריות על כך בלי לגמגם, והנכונות לפגוע קשה במעמדה של מדינה שהיוותה מקלט לגדולים שבאויבי ישראל, השפיעה לרעה בכספיה האדירים על מדינות המערב באופן שיטתי, ומפעילה את ערוץ ההסתה אל-ג'זירה.

זקיפות קומה אסטרטגית זו, ראויה לשמחה מיוחדת. במיוחד כשהיא מצטרפת לחיסול ההנהגה האיראנית והחות'ית, היא נותנת מסר חד וברור למדינות הרשע ברחבי הגלובוס: ישראל יכולה לשים את ידה עליכם בכל מקום בעולם. כל מי שיעז למתוח את החבל מול מדינת ישראל, יודע שבמתקפה מתוחכמת שדרת הנהגתו יכולה להתפוגג ברגע.

זהו מהפך אדיר מאוזלת היד לפני כשנתיים, בה אזרחים ישראלים נטבחו בביתם בתוך גבולות הארץ, להרתעה חובקת עולם. ועל כך נאמר: "וּבְכֵן תֵּן כָּבוֹד ה' לְעַמֶּךָ... וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כְּעָשָׁן תִּכְלֶה, כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדוֹן מִן הָאָרֶץ" (תפילות הימים הנוראים).

אסטרטגיה של מעצמה אזורית

יחד עם זאת עלינו לזכור שהניסיון מראה שגם למחבלים הגדולים ביותר נמצא מחליף. האסטרטגיה הישראלית חותרת לתיקון העולם, ובשביל כך לא מספיקה מדיניות של 'כיסוח הקוצים'. חמאס נמצא בשפל חסר תקדים, ואסור לתת לו שום חבל הצלה. חוץ מחזרת החטופים צריך טיפול שורש יסודי - שבאותם מקומות שצמחו ערוגות הרשע, ניטע במקומם ערוגות של צדק וחיים מוסריים וטובים.

מכל ניסיון העבר שלנו, יש לכך רק משמעות ריאלית אחת - שליטה ישראלית מלאה בעזה, והחלת הריבונות ביהודה ושומרון. זה נכון מבחינת תודעת ההפסד של אויבינו, שרק בכך הם רואים כישלון; זה נכון מבחינה ביטחונית, על מנת למנוע את הטבח הבא; וזה ודאי נכון מבחינת תפקידנו כלפי העולם, שיכול להתממש רק על ידי הקשר הייחודי שלנו לארץ ישראל: "עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ - ...הגיע זמן של רשעים שישברו... הגיע זמן בית המקדש שיבנה" (שיר השירים רבה).

טוב להודות לה' ולשבח את הנהגתנו וצבאנו על חיסולם של הרשעים, ובמיוחד על זקיפות הקומה האדירה שנחשפה בפעולה זו. דווקא משום שישראל מקבלת מעמד של מעצמה אזורית, היא לא יכולה להרשות לעצמה לעצור באמצע. אנחנו מבקשים ניצחון מוחלט ושמחה שלמה. חיסול הרע, ועשה טוב.

מתוך המאמר שיתפרסם בעלון 'קרוב אליך'. הכותב הוא ראש מכון עולמות ור"מ בישיבה הגבוהה באלון מורה