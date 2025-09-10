הלילה (רביעי) סיימו לוחמי המילואים את שירותם ביישוב ענתות שבמועצה האזורית בנימין. עם עזיבתם, נותר היישוב ללא אבטחה ושער הכניסה פתוח לרווחה, ללא גורם שיבצע שמירה במקום. כך דווח בכאן חדשות.

תושבי ענתות פנו לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שדאג לתקצב תקן לשומר ביישוב, "אני תקצבתי שומר, תפקיד השר לאתר שומר? על המועצה להשתמש בכסף שהעברתי כדי לאתר שומר לישוב", אמר בן גביר לערוץ 7.

בקבוצת הוואטסאפ כתבו תושבים מודאגים, "בגלל מלחמות אגו 7 באוקטובר הבא יהיה אצלנו?". אחד התושבים הציע כי מי ששירת במילואים ישמור זמנית על היישוב עד למציאת פתרון, אך זכה לתגובה נזעמת, "מה, אין להם חיים? איזו חוצפה". תושבת אחרת התריעה, "אתם עושים צחוק? הילדים שלנו בגנים פה, מה זאת ההפקרות הזאת?".

מהמועצה האזורית בנימין נמסר, "המציאות הלא סבירה שמתרחשת כיום רק ביהודה ושומרון, לפיה התושבים צריכים לשלם מכיסם עבור הגנה וביטחון על היישובים בהם הם מתגוררים, פשוט לא מתקבלת על הדעת. נכון היה שהמדינה תדאג לביטחונם בדיוק כפי שהיא דואגת לתושבים בשאר הארץ".

ממג"ב, האחראי על ביטחון היישוב, טרם נמסרה תגובה.