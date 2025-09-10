כוחות צה"ל ולוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב איו"ש עצרו אתמול (שלישי), בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי, מחבל חשוד בפעילות טרור במחנה הפליטים עין בית אל־מא שבעיר שכם, שבגזרת החטיבה המרחבית שומרון.

הכוח פעל בלב שטח עוין, לאור יום, במסגרת פעולה מסוערבת שכללה תנועה רכובה ורגלית. הלוחמים הצליחו לאתר את החשוד, לבצע מעצר מהיר ומדויק, ולצאת מהאזור ללא נפגעים. החשוד שנעצר הועבר לחקירה בשירות הביטחון הכללי.

ממשמר הגבול נמסר כי "מסתערבי מג"ב ימשיכו לפעול יחד עם כוחות הביטחון בנחישות ובמקצועיות לסיכול הטרור ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל".