רעות בן חיים, ממקימות ארגון 'צו 9' החוסם את הכנסת משאיות הסיוע לחמאס, חושפת כי למרות שניסתה להימנע ממעצר, עוכבה ואף נעצרה.

לדבריה, הטלפון הראשון שביצעה לאחר המעצר היה למוקד של חוננו, "יש כתובת כבר שנים - והיא חוננו".

במהלך ההפגנות נגד הכנסת משאיות הסיוע וחסימתן העניק ארגון חוננו סיוע משפטי לפעילים שנעצרו או עוכבו. בן חיים מתארת, "הפעילות שלנו מושתת על הזכויות החוקיות שלנו כאזרחים של חופש הביטוי וחופש המחאה. קוראים לאנשים להגיע לשטח והם באים לחסימות, ויכול להיות שהם ימצאו את עצמם שהחסימה הזו נגמרת בתא המעצר. ואנחנו כארגון לא יכולים לעזור להם לולא הסיוע של חוננו".

לדבריה, לא הייתה יכולה לממש את מחאתה ללא התמיכה המשפטית, "כאזרחית אני יודעת שאם אני נתקלת במשהו שיש בו עוול, אם מישהו נפגע בגלל שהוא יהודי, בגלל שהוא ישראלי, בגלל שהוא חי את הערכים הכי חזקים שלנו כאן בארץ - יש כתובת, והכתובת הזו כבר שנים זה חוננו".

בן חיים מספרת כי הגיעה פעמים רבות לחסימות יחד עם בתה התינוקת, מתוך מחשבה שהדבר יפחית את הסיכוי למעצר. "הרבה חסימות הגעתי עם התינוקת שלי ולא נעצרתי, זה קלף מאוד חזק. אבל בחסימות האחרונות יצא שעוכבתי פעמיים וגם נעצרתי פעם אחת, ובכל אחת מהפעמים האלה התקשרתי לחוננו".

היא מוסיפה כי ברגע המעצר, הבחירה הייתה ברורה, "זה היה הטלפון כשהשוטרים עוצרים אותי ואומרים 'יש לך הזכות שלך להתקשר לעורך דין' - אז המספר זה חוננו. אני חושבת שהכרת הטוב באמת שאנחנו יכולים לעשות עכשיו זה להגיד קודם כל את התודה הזאת ולפרסם, כן - אנחנו נעזרנו לכל אורך הדרך בחוננו".

לרגל 25 שנות פעילות בסיוע לעשרות אלפי חיילים, שוטרים, מתיישבים ונפגעי טרור, יצאו בארגון חוננו בפרויקט גיוס המונים תחת הכותרת "דווקא עכשיו - חוננו". בשנים האחרונות סייע הארגון לנפגעי טרור ובני משפחותיהם, בהם נירית זמורה שנפצעה בפיגוע דקירה בגוש עציון ורפי לבנגרונד, שבתו קים לבנגרונד יחזקאל נרצחה בפיגוע באזור התעשייה ברקן.

בנוסף, מייצגים עורכי הדין של חוננו שניים מלוחמי כוח 100, המואשמים בפגיעה במחבל נו'חבה. במקביל מסייע הארגון למתיישבים, וכך לאחרונה שוחרר דוד חי חסדאי לאחר שנה שלמה במעצר שווא.

מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' מציף את הארגון גל פניות חסר תקדים. חוננו מעניק סיוע ללוחמי מילואים שנחקרו במצ"ח, לאזרחים שנעצרו בעקבות חסימות משאיות סיוע, לנפגעי פעולות איבה, למתיישבים שנעצרו בידי השב"כ ועוד - זאת לצד עבודתו השוטפת.

בשל העומס, הרחיב הארגון את שורותיו, גייס עורכי דין נוספים, והצוות עבד מסביב לשעון כדי להבטיח שכל פונה יקבל מענה מלא וייצוג משפטי איכותי.

בסרטון שפרסם הארגון לרגל הקמפיין הופיעה אשתו של אחד מלוחמי כוח 100 והודתה לחוננו, "הייתי במקום הכי קשה שלי, והמלאכים של חוננו… הארגון הזה מבחינתי זה ציונות. היום אני יכולה להגיד שלא משנה מי אתה ומה הדעות שלך - יש לך 'אבא ואמא' שיגנו עליך, שזה ארגון חוננו. קודם כל כי אתה אח. יהודי. שזה מדהים".

גם פעילת ההתיישבות אילת לאש, שנחקרה בשל פרסומים ברשתות החברתיות, הודתה על הסיוע: "אני חושבת שאם לא היה את חוננו בתמונה סיכוי סביר ששנייה אחרי החקירה הייתי סוגרת את הפייסבוק, סוגרת את הטוויטר".

אריאל נחום, שהועמד לדין לאחר שירה לעבר עזתי לצורך הגנה עצמית במהלך שירותו הסדיר, אמר, "כשחייל יודע שיש לו ליווי משפטי - זה מציל את המציאות, מציל את החיילים".

