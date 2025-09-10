כמדי שנה, עם סיום שנת תשפ"ה, פרסמה טיקטוק ישראל את רשימת עשרת השירים הישראלים המובילים בפלטפורמה.

מדובר בלהיטים שזכו לביצועים הגבוהים ביותר, שותפו בסרטונים רבים, והפכו לפסקול של קהילת המשתמשים המקומית.

במקום הראשון ניצב ששון שאולוב עם השיר "תמיד אוהב אותי", שכבש את המשתמשים בטיקטוק, הגיע לראש מצעדי הרדיו והפך להמנון בלתי רשמי בשנה החולפת.

במקום השני - היוצר הצעיר נדב חנציס עם "אם את כבר הולכת". השיר נולד כסקיצה שפורסמה בטיקטוק וצברה במהרה מאות אלפי צפיות. הקטע הפך ויראלי עוד לפני יציאתו הרשמית, הודות למשתמשים שבחרו בו כפסקול לסרטוניהם.

את המקום השלישי קטף הלהיט "רשימת קניות" של נס וסטילה עם אודיה. השיר עורר עניין רב עוד בטרם פורסם כסינגל מלא, וזכה להצלחה גם מחוץ לפלטפורמה עם תהודה גדולה בתחנות הרדיו וקליפ מדובר.

הרשימה מגוונת וכוללת שמות מוכרים כמו עומר אדם, אנה זק ואודיה, לצד יוצרים שפרצו השנה: נדב חנציס, תמר ריילי ורון חיון.

מנהל פעילות התוכן בטיקטוק ישראל, אביעד רוזנבוים, מסר: "טיקטוק הפכה לבית לאמנים. היא מאפשרת לזמרים להגיע לקהלים חדשים, להתגלות וליצור קשר ישיר עם המאזינים. מרגש לראות את האמנים שפרצו השנה דרך הפלטפורמה. השירים שלהם הגיעו לפיד ה'פור-יו' של כולנו, והשפעת טיקטוק על המוזיקה הישראלית ברורה מתמיד".

עשרת השירים המובילים בטיקטוק ישראל לשנת תשפ"ה:

ששון איפרם שאולוב - תמיד אוהב אותי

נדב חנציס - אם את כבר הולכת

נס וסטילה עם אודיה - רשימת קניות

עומר אדם - מלכת הדור

אודיה - בן אדם

נסרין קדרי - לא לפנות אליי

תמר ריילי - בחיבק

רון חיון - אחת ממיליון

עומר אדם - תהום

אנה זק - לא להתאבסס

במקביל, פרסמה טיקטוק העולמית את עשרת שירי הקיץ הוויראליים ביותר לשנת 2025. במקום הראשון נמצא Hold My Hand של Jess Glynne, שזכה לפופולריות אדירה הודות לטרנד הריקודים ולשימוש בו בפרסומת המוכרת של Jet2holidays.

להיטים נוספים ברשימה כוללים שירים ותיקים שזכו לעדנה מחודשת, ובהם Rock That Body של ה-Black Eyed Peas ו-Pretty Little Baby של Connie Francis - שזכה למקום החמישי למרות שיצא לראשונה לפני יותר משישים שנה.

עשרת השירים המובילים בטיקטוק העולמית לקיץ 2025:

Hold My Hand - Jess Glynne

Rock That Body - Black Eyed Peas

Dame Un Grrr - Fantomel x Kate Linn

Soul Survivor ft. Akon - Jeezy

Pretty Little Baby - Connie Francis

My Main ft. Ty Dolla $ign - Mila J

Suave - El Alfa

Shake It To The Max (FLY) (Remix) - MOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy

Illegal - PinkPantheress

Your Love Is My Drug - Kesha