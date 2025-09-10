השר אלי כהן מסר היום (רביעי) עדות במשטרה בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים.

החקירה מתמקדת בפעולות שבוצעו במשרד החוץ במהלך כהונתו של כהן, ובודקת האם הונפקו דרכונים דיפלומטיים לגורמים שאינם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק.

לדברי כהן, "חקירה זו לא הייתה אמורה כלל להיפתח - אבל כאזרח שומר חוק מרגע שנפתחה חקירה אענה על כל השאלות באופן מלא".

הוא ציין כי בתקופתו כשר חוץ הונפקו ארבעה דרכונים בלבד, כולם בהתאם לסמכות מנכ"ל המשרד. "ליאיר נתניהו, אישיות מאובטחת, חודש הדרכון מטעמי אבטחה, מספר פעמים, על ידי מספר מנכ"לים החל משנת 2009. דרכונים הונפקו גם לשלושה ראשי ערים שפנו באופן רשמי על פי נהלי המשרד בעקבות פעילות בינלאומית במסגרת תפקידם. גם בעבר ניתנו לראשי ערים דרכונים על בסיס אותם נימוקים", אמר כהן.

עוד הוסיף, "גם בדיעבד החלטת המנכ"ל, מתוקף סמכותו, בארבעת המקרים בהחלט מוצדקת, ובוודאי שלא נעברה עבירה פלילית או מנהלית. בכל תפקידיי בממשלה, בצה"ל ובאקדמיה - החוק היה ויהיה נר לרגלי".

לפני מספר חודשים זומן יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לעדות פתוחה במשטרה במסגרת החקירה.

במסגרת הבדיקה נבדק גם הדרכון שהונפק ליאיר נתניהו. לפי החשד, הדרכונים הונפקו תוך חריגה מסמכות או ללא עמידה בתנאים הנדרשים.

לפני כשנה הגיעו חוקרי להב 433 למטה משרד החוץ בירושלים, ערכו חיפוש ותפסו חומרים. לפי המשטרה, החקירה נפתחה תחילה במישור סמוי, ובהמשך הוחלט על חקירה גלויה של כלל הוצאות הדרכונים בתקופת כהונתו של כהן.