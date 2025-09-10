בזמן שבו רבים מחפשים כיוון מקצועי משמעותי וכלים להתמודדות רגשית, מציעה מכללת תבונה קורס ייחודי להכשרת מטפלים.

הקורס משלב בין טכניקות NLP, דמיון מודרך ופסיכולוגיה יהודית, ונמשך פחות משנה. ההכשרה מיועדת למי שמעוניינים לרכוש מקצוע טיפולי מעשי ומדויק, עם דגש על שינוי אישי וצמיחה מקצועית.

לדברי הרב יוגב שמחון, מייסד המכללה, טריינר NLP בכיר ויו"ר ועדה בלשכת ה-NLP הישראלית, "השילוב הייחודי הזה הוא מה שהופך את הקורס שלנו לכל כך אפקטיבי. אנחנו לא רק מלמדים טכניקות, אלא מכשירים מטפלים בשיטה. בקורס לומדים ללוות אדם בתהליך טיפולי שלם, החל משלב האבחון ועד להטמעת השינוי".

רוצים להרגיש אם זה מדויק לכם? הצטרפו למפגש החשיפה הקרוב. לפרטים נוספים

הקורס נוגע בבעיות המרכזיות של הדור הנוכחי - חרדות, סטרס, דימוי עצמי נמוך, קשיים ביחסים בין-אישיים, וויסות רגשי ועוד. תהליך הלמידה כולל תרגולים מעשיים בליווי צמוד של אסיסטנטים מוסמכים, ומוביל לתוצאות כבר במהלך הלימודים עצמם.

הקורס מוכר על ידי גופים בינלאומיים, ביניהם הלשכה הישראלית ל-NLP, המועצה האמריקאית וארגון הגג העולמי GB. ההסמכה הניתנת לבוגרים בתום הלימודים מעניקה יתרון מקצועי משמעותי, ומסייעת להשתלבות מהירה בתחום.

"רבים מהמצטרפים לקורס מגיעים עם רקע טיפולי או חינוכי - עובדים סוציאליים, מורים, מאמנים ומטפלים בשיטות אחרות - שמחפשים להרחיב את סל הכלים הקיים שלהם", מספר הרב שמחון. "הם מוצאים אצלנו כלים מדויקים ופרקטיים שמשדרגים את היכולות שלהם ומאפשרים להם לעזור לאחרים בצורה מהירה ועמוקה יותר גם מחוץ לגבולות הקליניקה".

לצד ההכשרה המקצועית, הקורס מעניק למשתתפים חוויה של שינוי אישי. בוגרי הקורס פותחים קליניקות, מעבירים סדנאות, משתלבים בעבודה בבתי ספר ובמסגרות חינוכיות, ונוטלים חלק בתכניות שונות של המכללה.

רוצים לדעת מה באמת קורה בקורס? צפו בהמלצות של הבוגרים בסרטון.

"התלמידים שלנו מעבירים תהליכים נפלאים כבר בשלב הסטאז', והפידבקים שהם מקבלים מהמונחים שלהם מרגשים אותי כל יום מחדש", אומר הרב שמחון. "בכל הקשור לתחום הנפש זה לעולם לא עניין של זמן אלא עניין של דיוק. תן מכה בבול עץ והמים ימשיכו לזרום", הוא מוסיף, בציטוט מתוך גישתו של המטפל הדגול מילטון אריקסון.

הכשרה טיפולית מעשית בפחות משנה - עם כלים שמובילים לתוצאות. לפרטים נוספים