הורים וארבעת ילדיהם נפגעו הבוקר (רביעי) בהתהפכות רכבם בדרך להילולת ראש השנה באומן. בני המשפחה פונו לבית חולים סמוך.

כוחות רבים של סניף איחוד הצלה המקומי הגיעו למקום במהירות והעניקו טיפול מציל חיים.

אלקנה לוי חובש איחוד הצלה מסר: "מדובר ברכב הסעות שהיה בדרכם לאומן. הרכב איבד שליטה והתנגש בעצים בצד הדרך.

"מהזירה פונתה לבית החולים באודסה ילדה בת 3 שנפצעה בינוני. כמו כן הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לאשה כבת 30 ולשלושה מילדיה שנפצעו קל. שני נוסעים נוספים מהרכב נפצעו אף הם באורח קל".

גורם בכיר באיחוד הצלה אוקראינה מוסיף: "מתברר שלרוב הנפגעים לא היה ביטוח רפואי מה שמצריך את בני המשפחה לשלם כעת הון תועפות לממן את הפינוי והטיפול הרפואי.

"חשוב להפיק לקחים ולא להגיע לאוקראינה ולאומן בימי ראש השנה ללא ביטוח רפואי מראש - שימו לב ניתן לעשות ביטוח רפואי רק לפני יציאתכם מהארץ".