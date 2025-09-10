שטראוס מכריזה על השקת קטגוריה חדשה בישראל - CowFree, סדרת מוצרים המבוססת על חלבון BLG המיוצר בטכנולוגיית תססה מדייקת.

מדובר בחלבון הזהה בהרכבו לאחד החלבונים המצויים בחלב פרה, אך שאינו מופק מן החי ואינו מכיל לקטוז.

המוצרים הראשונים בסדרה שיושקו בשבועות הקרובים הם סימפוניה CowFree ו־יטבתה CowFree, שניהם מועשרים בסידן וכוללים חלבון איכותי המכיל את כל חומצות האמינו החיוניות. המוצרים אינם מתאימים לבעלי אלרגיה לחלבוני חלב. יטבתה תשווק בכשרות פרווה מהדרין (רובין) וסימפוניה בכשרות פרווה רבנות. בהמשך יושקו מוצרים נוספים תחת הסדרה.

שטראוס היא החברה הישראלית הראשונה, ואחת הראשונות בעולם, המנגישה לצרכנים טכנולוגיה זו למקרר הביתי. הסדרה החדשה פותחת אפשרויות לצרכנים רבים - מפרידים בין בשר לחלב שיוכלו להקציף יטבתה CowFree גם לאחר ארוחה בשרית, אנשים הרגישים ללקטוז, וכן טבעונים ומפחיתי צריכת מזון מן החי.

בחברה מציינים כי מדובר בטכנולוגיה חדשנית מעולמות הפודטק המתבססת על עקרונות ההתססה המסורתית המוכרת מייצור בירה או לחם. בתהליך זה מייצרים את החלבון בתא של פטרייה, מפרידים אותו, מייבשים לאבקה והוא משמש כחומר גלם לייצור המוצר הסופי.

צילום: טל אגסי

נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס, שי באב"ד, מסר באירוע ההשקה שנערך בפתח תקווה, "ההשקעה שלנו בטכנולוגיות מזון מתקדמות והיכולת להפוך אותן למוצרים נגישים לכולם מבטאות את המומחיות ואת החזון שלנו. ההצלחה שלנו נמדדת גם בהשפעה החיובית על הקהילה והחברה בישראל".

מנכ"לית מחלבות שטראוס, אריאלה שיפנבאוור-וייס, הוסיפה: "השקת CowFree היא שלב נוסף בחזון המחלבה להקשיב לצרכנים ולאפשר להם מגוון אפשרויות לכל זמן. נמשיך להפתיע עם מוצרים טעימים, חדשניים ומזינים".

ברק וינשטיין, מנהל הפעילות של שטראוס נאו, ציין: "מוצרי CowFree עתידים לשנות את חוויית צריכת החלב בישראל. מדובר בקטגוריה המחברת בין חדשנות טכנולוגית לקולינריה ופותחת אפשרויות בחירה חדשות לצרכנים".