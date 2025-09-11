תופעה הולכת ומתרחבת מתרחשת בשנים האחרונות בישראל: גברים מכל רחבי הארץ - אנשי חינוך, מטפלים, אחים וחברים - מצטרפים למעגל הליווי הרגשי והמעשי של רווקים בדרכם אל החופה. רבים מהם מודים: "רצינו לעזור, אבל הרגשנו שאנחנו הולכים בחושך".

ביום שלישי, כ"ג באלול (16.9), בשעה 21:00, יתקיים משדר זום ייחודי לגברים - "החתונה הבאה תהיה בזכותך!" - שיציע גישה חדשה ומעשית לעניין. את המשדר תנחה חיה ממן, מייסדת מרכז "בקרוב זה בא", אשר ליוותה למעלה מ־150 רווקים ורווקות לחתונה, והכשירה מאות מאמנים ומאמנות בכל רחבי הארץ.

רישום למשדר המיוחד לגברים - כי שליחות מתחילה בצעד אחד פשוט

לדבריה של ממן, הרצון של גברים לעזור לרווקים קיים - אך לא תמיד מגובה בכלים: "הרבה גברים מספרים לי שהם רוצים לעזור, אבל הם מרגישים שהם הולכים בחושך. הם לא יודעים איך לפרק את החסמים הרגשיים, איך לכוון נכון לקשר בריא. זה לא מספיק להיות עם כוונה טובה, חייבים כלים מקצועיים", היא מסבירה.

המשדר הקרוב מציע בדיוק את זה: כלים פרקטיים, בשפה נגישה ומדויקת, שיאפשרו לכל משתתף להפוך את היכולת להקשיב - לשליחות. במהלך הערב תחשוף ממן את החסמים המרכזיים שמעכבים רווקים, תעניק שלושה כלים מעשיים שכל אחד יכול ליישם כבר מחר בבוקר, ותסביר כיצד ניתן להיכנס לעולם הליווי האישי כמקצוע משמעותי ומתגמל.

אחד המשתתפים בתכנית ההכשרה, הרב הצבאי ערן ישראלי, מספר על השינוי שעבר: "בהתחלה הייתי סקפטי. חשבתי שזה עוד קורס כללי. אבל כבר בשיעורים הראשונים הבנתי שיש פה שיטה מסודרת ומדויקת. היום אני מלווה רווקים כחלק מהקליניקה שלי - וזה משנה חיים. גם כאבא שמלווה את בני לקראת חתונה, זה נתן לי כלים עצומים".

לדברי ממן, "זה לא עוד הרצאה על זוגיות. זהו צעד ראשון במהפכה אמיתית - גברים שמצטרפים לליווי רווקים בדרך לחתונה, והופכים להיות שותפים בהקמת בתים חדשים בישראל".

ההשתתפות במשדר היא ללא עלות, אך מותנית בהרשמה מראש - ומוגבלת ל־500 משתתפים בלבד.

