הזמר והיוצר שלומי שבת משחרר סינגל חדש, "שמע ישראל", מיוחד לימי חודש אלול ותקופת הסליחות.

השיר נכתב והולחן יחד עם סהר חגי וטל פורר, ומטרתו לפי שבת להעניק עוצמה ונחמה דווקא בימים אלו. שבת ציין כי מדובר במסר של תפילה לחיילי צה"ל, לחטופים שעדיין מוחזקים בעזה ולמשפחותיהם.

שלומי שבת אמר, "השיר הזה מדבר בעד עצמו עם מסר אופטימי ותפילה עזה. רק תהיו טובים אחד לשני ותתפללו שיהיה כאן טוב על הילדים שלנו, על האחים שלנו, על החיילים שלנו ועל משפחותינו. כולי תקווה שהשיר הזה יחדור ללבבות של כולם ויזכיר לכם שאתם לא לבד".

עוד הוסיף, "מאחל שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת עם בשורות טובות, הגנה מלאה על חיילנו, חזרתם של החטופים, איחוד המשפחות והלוואי שנה בלי מלחמות".