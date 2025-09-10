דו"ח מדדי האיכות של משרד הבריאות לשנת 2024 קובע כי המרכז הרפואי שערי צדק הוא מהמרכזים המובילים בישראל בעמידה במדדי האיכות.

בין היתר, שערי צדק מוביל באחוז החזרה הנמוך ביותר למלר"ד (חדר המיון) תוך 48 שעות - 3% בלבד.

האגף לרפואה דחופה במרכז הוא הגדול בירושלים ומהגדולים בארץ, ומטפל ביותר מ־150 אלף מטופלים בשנה. "זוהי תעודת כבוד לצוותי המלר"ד שלנו המעניקים טיפול מקצועי ואיכותי", אמר ד"ר גל פחיס, מנהל האגף לרפואה דחופה. "האחוז הנמוך של חזרת המטופלים מהווה עוד סמן למסירות, למקצוענות וליכולות האדירות של הצוותים במחלקה לרפואה דחופה ואני גאה בהם מאוד".

מנכ"ל שערי צדק, פרופ' עופר מרין, הוסיף, "זו גאווה גדולה בכל שנה להיות מהטובים בארץ במדדי איכות הטיפול הרפואי. שערי צדק מחויב למצוינות וחדשנות ומשקיע רבות ברפואה מצטיינת לצד טיפול אישי ואנושי. אני מודה לכל אחת ואחד מצוותי שערי צדק על המסירות למטופלים".

עוד עולה מהדו"ח כי שערי צדק הוא המרכז המוביל בירושלים ואחד מחמשת הגדולים בארץ במתן טיפול תוך ורידי דחוף או בצנתור מוחי באירועים מוחיים, עם 170 מקרים שטופלו בשנת 2024. במדד הזמן החציוני לביצוע בדיקת CT/MRI ראש בקרב חולי שבץ - שערי צדק מצטיין עם 24 דקות בלבד, לעומת מדד ארצי של 25 דקות, מתוך 254 מטופלים.

ד"ר רוני אייכל, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מוביל את מערך הטיפול בשבץ מוחי. ד"ר קובי אמסלם, מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה, הסביר, "מערך המוח בשערי צדק הפך בשנים האחרונות לגדול בעיר ומהגדולים בארץ. העלייה הרציפה במספר המקרים המובאים לשערי צדק מעידה על אמון המטופלים וצוותי ההצלה בנו".