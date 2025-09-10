המנחה גיא זו-ארץ משיק ביצוע חדש לפיוט "יה שמע אביוניך", שנכתב במאה ה-12 על ידי רבי יהודה הלוי ומושר זה דורות בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה.

"בחרתי לבצע את הפיוט הזה, שמקורו במאה ה-12, ולהפוך אותו מפיוט טקסטואלי-מסורתי לזעקה אישית, חיה וכואבת. בתקופה כל כך שבורה, עבורי הוא לא רק פיוט עתיק אלא תפילה עכשווית - בקשה לרחמים, סליחה ונחמה", שיתף זו-ארץ.

עבור זו-ארץ מדובר גם במסע אישי. מאז ה-7 באוקטובר הוא נושא עמו את כאב אובדן אחיינו, עילי ברעם הי"ד, שנרצח במסיבת הנובה כשהיה בן 27.

לדבריו, כל יצירה חדשה היא גם אקט של זיכרון ותפילה, שמעניקה משמעות נוספת ליצירה האמנותית.