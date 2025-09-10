דינמיקה הודיעה כי תפתח בלילה שבין 18 ל־19 בספטמבר את ההזמנה המוקדמת לסדרת iPhone 17 החדשה, לצד סדרת Apple Watch Series 11, Apple Watch SE3, Apple Watch Ultra 3 ו־AirPods Pro 3.

אספקת המכשירים תחל ביום ההשקה הרשמי בישראל - 26 בספטמבר בשעה 08:00 בבוקר. לקוחות שיבצעו הזמנה מוקדמת יקבלו את המכשירים החדשים ראשונים, ביום ההשקה עצמו.

דינמיקה תציע את כלל דגמי סדרת iPhone 17 - iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ו־iPhone 17 Pro Max - במגוון צבעים ונפחי אחסון.

מנכ"לית דינמיקה, גלית שקאלו אופנברג, מסרה: "דינמיקה גאה להכריז על השקת סדרת iPhone 17 המדוברת בישראל ופתיחת ההזמנה המוקדמת. גם השנה אנחנו נערכים עם מלאי האייפונים הגדול ביותר בארץ, כדי להבטיח שלקוחותינו יקבלו ראשונים את המכשירים החדשים".

המכשיר המוזל שהוצג בהשקה מגיע בחמישה צבעים חדשים, מסך 6.3 אינץ' ועם תצוגת Promotion וקצב רענון של 120 הרץ. עוד כולל האייפון 17 מערך מצלמות חדש בשם Fusion, והוא כולל שני חיישנים נפרדים.

האייפון החדש כולל מערך הצילום עדשה אולטרה-רחבה ברזולוציית 48 מגה-פיקסל ומצלמת סלפי חדשה במרכז המסך שמבוססת על חיישן גדול בהרבה מהדגם הקודם ומגיעה לראשונה בצורה מרובעת ולא מלבנית מה שמאפשר לצלם סלפי בכל זווית, מבלי לסובב פיזית את המכשיר.

אייפון 17 אייר החדש מגיע בעובי של 5.6 מ"מ בלבד והוא כולל מסך בגודל 6.5 אינץ' עם תמיכה ב-ProMotion וקצב רענון של 120 הרץ. גם הפרו וגם הפרו מקס הושקו באותם שלושה צבעים חדשים - כחול כהה, כתום וכסוף.

אפל השיקה את הדגם החדש של האוזניות האיירפודס פרו 3. האוזניות יתמכו בפיצ'ר חדש של תרגום חי המבוסס על Apple Intelligence.

אפל חשפה כי האפל ווטש סדרה 11 יגיע לראשונה עם תמיכה ברשתות 5G ויהיה חסכוני יותר בצריכת אנרגיה. בנוסף, אפל הציגה תצוגת שעון חדשה בשם Flow, שממשיך את שפת העיצוב של ה-Liquid Glass.