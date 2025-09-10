נשיאת הנציבות של האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, התייחסה היום (רביעי) למצב בעזה והודיעה על שורת צעדים חדשים.

"מה שמתרחש בעזה טלטל את מצפון העולם. רעב מעשה ידי אדם לא יכול להיות כלי מלחמה. זה חייב להיפסק", אמרה.

פון דר ליין ציינה כי סיוע האיחוד האירופי לעזה גדול מזה של כל גורם בינלאומי אחר, אך לדבריה "אירופה חייבת לעשות יותר".

בין הצעדים שהציגה: עצירת התמיכה הדו-צדדית בישראל, למעט מימון החברה האזרחית ויד ושם; קידום סנקציות נגד "שרים קיצוניים" ו"מתנחלים אלימים"; השעיה חלקית של הסכם האסוציאציה עם ישראל בנוגע לענייני סחר; והקמת קבוצת תורמים בינלאומית לפלסטינים, כולל מנגנון ייעודי לשיקום עזה.