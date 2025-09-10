תחת הכותרת: "מיליון על המפה - מטיילים בלב של ישראל", מועצת שומרון משיקה היום פרויקט רחב־היקף, ראשון מסוגו, שמטרתו להביא מיליון מטיילים לשומרון.

הפרויקט הוא שדרוג של מיזם הסיורים "שומרון - נעים להכיר" ו"משקפת" שנוצרו ביוזמת המועצה האזורית שומרון - כמהלך משלים למהלך המדיני והציבורי של המועצה האזורית שומרון לחבר את הציבור הישראלי הרחב להתיישבות, לאתרי התנ"ך, לחשיבות הציונית וההתיישבותית - ולהביא להחלת ריבונות מלאה ביהודה ושומרון.

סקרי דעת קהל שקיימה המועצה האזורית שומרון באמצעות חברת "גיאוקרטוגרפיה" הוכיחו באופן מובהק כי מי שטייל בשומרון היה בעל דעה חיובית יותר על האזור. לכן, החליטה המועצה להשיק את הפרויקט כדי להביא את הציבור הרחב להגיע דווקא בעיתוי החשוב הזה לסייר ולהכיר את השומרון.

הפרויקט שקיבל את השם "מיליון על המפה" פונה לשני סוגים של מטיילים: אופציה אחת תהיה טיולי קבוצות בשומרון, כשהמיזם מסבסד את האוטובוסים וילווה על ידי מורי דרך. אפיק הפעילות השני הוא ימי שיא ביישובים ובאתרי התיירות בשומרון אחת לחודש למשפחות - ויכללו הרצאה במיקום אטרקטיבי מפי דמויות מוכרות בציבוריות הישראלית ואפשרות ליהנות מעגלות הקפה בנקודות ייחודיות באזור.

במהלך הסיורים ייחשפו המבקרים לעולם עשיר של טבע ומורשת: אתרי ארכיאולוגיה ייחודיים, נופי בראשית עוצרי נשימה, כרמים ויקבים ברמה בינלאומית, חקלאות פורחת, מעיינות ומוקדים שבהם התנ"ך מתגשם לעיניי כל.

הפרויקט יובל על ידי המועצה האזורית שומרון, בסיוע תרומות של ידידי השומרון מהארץ ומארה"ב. מתחילת המלחמה תרמו ידידי השומרון מיליונים רבים לסיוע לכיתות הכוננות - לרכישת רובים, ציוד תומך לחימה ואמצעי הגנה ליישובים.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, אמר, "אנחנו נרגשים וגאים להשיק את הפרויקט הלאומי 'מיליון על המפה' להבאת מיליון מטיילים לשומרון. במיוחד בעיתוי החשוב הזה של המאבק על הריבונות, אני קורא לעם ישראל לבוא לשומרון, לטייל ולהתחבר ללב של ישראל. בחודשים הקרובים הישראלים יכירו טוב יותר את השומרון, יטיילו יותר בלב הארץ ויתחברו. זהו יעד לאומי, ציוני, מהמעלה הראשונה. בסיוע תרומות מידידי השומרון בארץ ובארה"ב, אנחנו משקיעים משאבים אדירים כדי לאפשר לכל אזרח להגיע, להכיר ולהתחבר".