הזמרת מיכל גרינגליק פרסמה הבוקר (רביעי) את הסינגל הרביעי שלה "הבוקר יאיר" בהפקתו של יהל דורון, עם המילים של דורין דנאי ולחן של אלנתן שלום.

מיכל, ששכלה את אחיה צביקה גרינגליק בלחימה בעזה, שיתפה כי מדובר בשיר ש"מסכם את כל מה שעברתי בשנה וחצי האחרונות, מאז שהמוזיקה הפכה להיות הכלי העיקרי שלי להתמודדות עם המציאות".

את השיר היא בחרה לפרסם בחודש אלול, לקראת החגים, כדי להעביר מסר, מאחר "והתקופה הזאת החיפוש אחרי המקום שלנו חזק יותר מתמיד".

לסיום כתבה כי היא "מקווה שהשיר יתן כח לכל מי שמחפש את המקום שבו האור נכנס בין התריסים גם כשקשה לראות אותו. זה הוא סוף סוף שיר שאני יכולה לרקוד אליו בסלון, להסתכל אחורה על הדרך שעברתי, וקדימה על הדרך שמחכה לי ולהיות בטוחה שגם בתוך החושך הגדול הבוקר יאיר".