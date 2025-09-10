בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (רביעי) 48 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי משמעותי לנפגעי העבירה על המחבל אמיר סידאווי מירושלים, שביצע את פיגוע הירי בעיר העתיקה לפני כשלוש שנים וחצי, במהלכו נפצעו שבעה בני אדם, בהם אישה בהריון.

כתב האישום ייחס לו עבירות של מעשה טרור של ניסיון רצח, גרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, גרימת פציעה בנסיבות מחמירות, הפרת הוראה חוקית, נשיאת והובלת נשק והחזקת סכין שלא כדין.

גזר הדין המלא

על פי הכרעת הדין, סידאווי רכש אקדח ושתי מחסניות, ובעודו נתון במעצר בית הפר את תנאי שחרורו, הגיע חמוש לאזור העיר העתיקה וביצע פיגוע ירי לעבר אזרחים יהודים שעמדו בתחנת אוטובוס סמוכה לחניון קבר דוד. מהירי נפגעו מספר אנשים, בהם אישה בהיריון, אשר כתוצאה מכך ילדה את תינוקה בשבוע ה-26 להריון.

במסגרת הטיעונים לעונש ביקשה פרקליטות מחוז ירושלים להשית על המחבל 56 שנות מאסר בפועל, בתוספת הפעלה מצטברת של מאסר על תנאי בן שישה חודשים, בשל פיגוע ירי מתוכנן שביצע ממניע לאומני. בנוסף, ביקשה הפרקליטות פיצוי מקסימלי לשניים מהנפגעים המרכזיים ופיצוי של לא פחות מ-150,000 ש"ח לכל אחד מהנפגעים הנוספים, וכן צו חילוט לרכב ולאקדח ששימשו אותו.

בפרקליטות ציינו כי המחבל "בחר לבצע באופן אכזרי וחסר מעצורים פיגוע ירי רב נפגעים וניסה לגרום למותם של יהודים בשל יהדותם. מעשיו הותירו שובל נפגעים, המתמודדים עד היום עם חבלות וצלקות בגוף ובנפש".

בית המשפט ציין בגזר הדין כי "המעשים נעשו רק בשל היותם של הנפגעים יהודים, שקל לזהותם כיהודים בשל הלבוש שהם לובשים. קשה שלא להיזכר במראות הקשים של יהודים, שקל לזהותם על פי לבושם כיהודים, המותקפים, נהרגים ונשחטים על קידוש השם בתקופות אפילות בהיסטוריה".

מהפרקליטות נמסר: "מקווים שגזר הדין יהווה מזור לנפגעי העבירה ויסייע בהקלת סבלם, ושהוא ישלח מסר חד וברור כי רשויות האכיפה ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי כל מי שמבצע פיגועים ומאיים על ביטחון הציבור".