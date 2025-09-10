חברת דן אנד ברדסטריט קיימה את פורום Duns 100 השנתי לבכירי ענף המשפט בתחומי צווארון לבן ומשפט פלילי.

במסגרת המפגש דנו המשתתפים בשורה של סוגיות בוערות, ובהן משפט נתניהו, סוגיות ניגוד עניינים בייצוג תיקים פליליים, חובת ההגינות של רשויות האכיפה בתפיסת רכוש, שיעורי ההרשעה הגבוהים בישראל, והמשפט הפלילי בעידן הדיגיטלי.

עו"ד שילה זברו וייס, מנהלת מחלקת Duns 100, אמרה כי "התקופה הנוכחית מציבה בפני המשפט הפלילי והצווארון הלבן בישראל אתגרים מורכבים במיוחד. דווקא במצבים כאלה נבחנת יכולתה של המערכת לשמור על מקצועיות, שקיפות ואמון הציבור".

עו"ד ששי גז, בעלים של משרד עו"ד ששי גז, התייחס בהרחבה למשפט נתניהו ואמר כי "המשפט הזה לא יסתיים לעולם. גם אם אאריך ימים, לא אזכה לראות את סופו. המשפט לא מתנהל כפי שמגה-תיק אמור להתנהל. צריך דיונים קבועים בלי דחיות, וכך לא מתנהל תיק מהסוג הזה".

לדבריו, הפרקליטות שגתה כאשר סירבה להצעת השופטים ללכת לגישור: "אם היו הולכים לגישור, כבר היינו מאחורי הסאגה הזו. השופטים כבר אמרו בפירוש שתיק 4000 אינו תיק שוחד. גם אם היום הם משנים את דעתם, הציבור שמע את הדברים ולא ניתן להתעלם מהם".

עו"ד גז הוסיף כי "תיק 1000 היה צריך להיות מוגש, תיק 2000 הוא בדיחה ותיק 4000 מצטמצם. לטעמי, כל מה שקורה במדינת ישראל קרה בגלל המשפט הזה - כולל אירועי ה־7 באוקטובר. נתניהו לעולם לא היה מאשר את הרפורמה המשפטית אילולא עמד לדין".