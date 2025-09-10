ח"כ בני גנץ, יו"ר כחול לבן, נאם בוושינגטון והתייחס לאתגרי הביטחון של ישראל ברצועת עזה. לדבריו, "ישראל חייבת לשמור על נוכחות בפרימטר כדי שהילדים בשדרות ובקיבוצי העוטף יוכלו ללכת לגן בבטחה".

גנץ הדגיש כי "האתגר של עזה יימשך לפחות בעשור הקרוב. לא יוכל להתעצב שם שלטון אחר שנוכל לחיות איתו בטווח הקרוב, ולכן ישראל חייבת לשלוט בפרימטר בתוך השטח כדי שהאזרחים בישראל יוכלו ללכת לישון בבטחה."

בהתייחס לניהול המערכה, אמר: "אני דחפתי להיכנס לרפיח ולצאת למלחמה בלבנון הרבה לפני שזה קרה. אני חושב שהמלחמה מתנהלת לאט מדי. ניסינו לאורך השנים מבצעים רבים ודרכים אחרות - וזה כשל. לכן עלינו ללכת עכשיו 'עד הסוף'. אין לנו אלטרנטיבה."

גנץ הוסיף כי יש להתחיל כבר עתה ביצירת משטר אלטרנטיבי לחמאס: "זה לא ייקח ימים ולא חודשיים. בכל מצב, ברור שאם תהיה עסקת חטופים נצטרך להיערך מחדש. נדע להגן על עצמנו ולעצב את הביטחון בהתאם גם אחרי העסקה".