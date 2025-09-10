כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד נחמן בן אבו, צעיר כבן 20 תושב העיר, שנהג ברכב תחת השפעת גז קצפות וגרם לתאונה שהביאה למותה של שובי מלכות בן יעקב, אחת מנוסעות הרכב.

לפי כתב האישום, לפני כשנתיים נסעו נחמן וחברו בכביש 60, כשבמהלך הנסיעה שאפו גז המכיל חומר מסוג N2O, הידוע בשם "גז קצפות", הגורם בין היתר לתחושת אופוריה ולירידה מהירה בתפקוד הקוגניטיבי והמוטורי.

ברכב ישבו שתי טרמפיסטיות שעלו במחסום המנהרות לכיוון גוש עציון. בכתב האישום צויין כי תוך כדי נהיגה התכופף נחמן לעבר מיכל גז הקצפות ושאף מהבלון עד לריקונו.

כעבור כדקה וחצי איבד הנהג שליטה על הרכב בקטע הכביש שבין צומת חוסאן לצומת אפרת צפון, כשהוא מזגזג וסטה לנתיב הנגדי, מעבר לקו ההפרדה הרצוף.

נהגת רכב קדילק שנסעה מולו ניסתה להתחמק, אך רכבו של נחמן פגע בעוצמה בחזית רכבה.

בעקבות התאונה פונתה שובי מלכות במצב קשה לבית החולים שערי צדק, כשהיא מורדמת ומונשמת, אך כשבועיים לאחר מכן נקבע מותה. איבריה נתרמו והצילו חמישה אנשים.

נוסעת נוספת נפגעה אף היא באורח חמור ואושפזה שלושה ימים בבית החולים. גם נהגת הרכב השני, הנאשם וחברו נפצעו.

עוד צוין כי בעת האירוע הנאשם, שהיה תחת הגדרת "נהג חדש", חרג ממספר הנוסעים המותר לו בחוק. לאחר התאונה ביקש נחמן מאחת הנוסעות שלא תספר בחקירה מה התרחש ברכב.

כתב האישום מייחס לנחמן עבירות של המתה בקלות דעת, חבלה חמורה, התנהגות עובר דרך הגורמת נזק לאדם, נהיגה ללא הקפדה על חגירת חגורת בטיחות, חריגה ממספר הנוסעים המותר לנהג חדש והדחה בחקירה.

אמונה בן יעקב, אמא של שובי מלכות ז"ל, הגיבה לכתב האישום ומסרה ל-i24: "הגיע הזמן שנחמן בן אבו יועמד לדין. אנחנו מחכים לזה כמעט שנתיים. מודים מאד למשטרה ולפרקליטות שעבדו קשה לבנות את התיק. שובי שלנו עלתה לטרמפ לנסיעה של כמה קילומטרים וסיימה את חייה בגלל בחור קל דעת חסר אחריות שהשתמש בסמים תוך כדי נהיגה וגרם לתאונה שהחרידה את חיינו ואת ליבנו וסיימה את חייה של נערה יוצאת מן הכלל".