הקדמה - שאלת מיליון הדולר של נהגים בישראל

כל נהג בישראל מכיר את הסיטואציה: מפתח הרכב אובד, נשבר או פשוט מפסיק לפעול. השאלה הראשונה שעולה היא - האם מספיק לבצע שכפול מפתחות לרכב, או שיש צורך בשירות מתקדם יותר של שחזור מפתחות לרכב?

ההבדל בין שני השירותים הוא משמעותי, הן מבחינת עלות והן מבחינת זמן טיפול. המומחים של המשכפל עושים סדר בשאלות החשובות ביותר.

מה זה שכפול מפתחות לרכב?

שכפול מפתחות לרכב מתבצע כאשר יש ברשותכם לפחות מפתח אחד תקין. הטכנאי משתמש במכונות מתקדמות כדי לייצר העתק נוסף - פיזי או אלקטרוני.

מצבים מתאימים לשכפול:

רכישת רכב חדש ורצון במפתח נוסף לכל בן משפחה .

חשש מאובדן עתידי ורצון להחזיק גיבוי .

מפתח קיים שמתחיל להישחק, ועדיין עובד .

ומה זה שחזור מפתחות לרכב?

שחזור מפתחות לרכב מתבצע כאשר אין מפתח זמין בכלל. במקרה כזה, יש צורך בשחזור מלא באמצעות ציוד ייחודי ותכנות מחשב הרכב.

מצבים מתאימים לשחזור :

אובדן מוחלט של כל המפתחות .

גניבה של המפתחות הקיימים .

שבירה או תקלה במפתח היחיד שברשותכם .

ההבדלים המרכזיים - שכפול מול שחזור

טעויות נפוצות של נהגים

חיים עם מפתח אחד בלבד - רבים מחכים עד הרגע האחרון ואז נאלצים לשלם יותר . בחירה באנשי מקצוע לא מוסמכים - עבודה חובבנית עלולה לגרום לנזק לשבב האלקטרוני . התעלמות מתקלות קטנות - מפתח שלא תמיד מניע או שלט שלא תמיד פותח את הדלת עלול להפסיק לעבוד לגמרי .

כמה זה עולה?

שכפול מפתח רגיל: כ־150-250 ₪ .

שכפול מפתח עם צ'יפ: כ־250-450 ₪ .

שחזור מלא (ללא מפתח קיים): 600-1,200 ₪, בהתאם לדגם הרכב .

הפערים במחיר מסבירים מדוע משתלם לדאוג לשכפול מראש ולא להמתין למצב חירום.

למה חשוב לפעול בזמן?

חיסכון כספי - שכפול זול משמעותית משחזור .

שקט נפשי - תמיד יש גיבוי במקרה חירום .

חיסכון בזמן - שכפול מהיר בהרבה משחזור שדורש ציוד ותכנות .

מה כדאי לעשות?

המסקנה ברורה:

אם יש לכם מפתח אחד תקין - בצעו שכפול עכשיו, אל תחכו לבעיה .

אם אין לכם אף מפתח זמין - שחזור הוא הפתרון היחיד .

המשכפל מספק את שני השירותים באופן מקצועי, מהיר ובפריסה ארצית. בסופו של דבר, ההחלטה הנבונה ביותר היא למנוע מצב חירום מראש באמצעות שכפול, ולדעת שיש מענה אמין גם במקרה של אובדן מוחלט.