איטום גג הוא ההפרדה בין "חורף יבש" לבין עובש, קילופי צבע ונזקי חשמל. נזילות כמעט אף פעם אינן "מזל רע", הן תוצאה של תכנון או ביצוע לא נכונים, חומר לא מתאים או תחזוקה מוזנחת. מתי עושים איטום? בקיץ או בתחילת הסתיו. גג יבש = היצמדות טובה = עבודה נקייה ומהירה. בחורף עובדים בלחץ, על תשתית לחה, והאיכות נפגעת. כלל ברזל: לא מורחים חומר על גג רטוב.

המסגרת החוקית בקצרה (בלי סיבובים)

בנייה חדשה: אסור למסור דירה עם איטום לקוי. הגג חייב לעמוד בתקן.

בדק ואחריות: בדירות חדשות הקבלן מחויב לתקן ליקויי איטום שמקורם בביצוע או תכנון.

מי רשאי לאטום ? העדיפו קבלן רשום או אוטם מוסמך. מבקשים לראות תעודה בתוקף.

אחריות בעל הדירה: ניקוי מרזבים לפני החורף, פינוי עלים ולכלוך. הצפה בגלל מרזב סתום לא נחשבת כשל איטום.

צריכים חוות דעת לפני החורף?

לפני שמתחילים: הכנת הגג היא 50% מהאיכות

ניקוי יסודי- אבק, לכלוך ושאריות רופפות. התאמת משפחת החומר לתשתית- ביטומני לביטומני, אקרילי לפלסטיים, צמנטי לצמנטי. ערבוב משפחות יוצר קילופים. פריימר מתאים- מייצר הצמדה נכונה, למשל פריימר ביטומני לפני יריעות. הרמת מתקנים- דודים, קולטים ומזגנים מרימים, מאטמים תחתיהם ומחזירים. לא "עוקפים". שיפועים וניקוז- מבטלים "בריכות", מנקים פתחים, מוודאים זרימה למרזב. בדיקת הצפה מסכמת- סוגרים מרזב, ממלאים מעט מים, ממתינים עד 72 שעות .תשלום סופי רק אחרי מעבר תקין.

השיטות העיקריות בישראל - מתי לבחור מה

1. יריעות ביטומניות (הסטנדרט הבטוח)

איך זה עובד: גלילים בעובי 4-5 מ"מ מולחמים זה לזה ולתשתית, עד ממברנה רציפה. קיימות יריעות עם ציפוי מינרלי בהיר נגד שמש.

למה לבחור בזה: אורך חיים מצוין, אמינות, אחריות ארוכה, תחזוקה נמוכה והתמודדות טובה עם גשמים רציפים.

מתי זה נכון: כמעט כל גג שטוח במגורים, ברירת המחדל.

מה לשים לב: צריך צוות מיומן, עבודה קפדנית בחפיפות ובפינות. במקומות שאסור בהם לעבוד עם אש יידרשו חלופות.

2 . זפת חמה (פתרון תקציבי)

איך זה עובד: ביטומן מחומם נמרח בכמה שכבות, לעיתים משלבים רשת פיברגלס.

יתרון: עלות התחלתית נמוכה וגמישות סביב מתקנים.

מחיר סמוי: חובה סיוד לבן כל קיץ וחידוש כל כמה שנים, רגישות גבוהה לשמש.

מתי זה נכון: תקציב מוגבל או גגות גדולים עם התחייבות לתחזוקה שנתית.

3. חומרים אקריליים לבנים

איך זה עובד: חומר פולימרי לבן במספר שכבות עד לעובי הנדרש.

יתרונות: מחזיר קרינה, חוסך סיוד, יישום מהיר וללא אש.

מגבלה: לא מתאים למים עומדים, בשלוליות יופיעו קילופים או כשל.

מתי זה נכון: גגות קטנים או משופעים עם ניקוז מצוין, תיקונים נקודתיים.

4. פוליאוריטן או פוליאוריאה

איך זה עובד: ממברנה נוזלית שמתייבשת לשכבה רציפה וגמישה, לעיתים דו רכיבי בהתזה.

יתרונות: ציפוי ללא תפרים, מצוין סביב מתקנים רבים, ניתן להגן ב־UV

תשומת לב: רגישות ליישום לא נכון, יחס ערבוב וזמני ייבוש, עלות גבוהה, תיקונים פחות טריוויאליים.

מתי זה נכון: גגות צפופים או מורכבים, כשאי אפשר לעבוד באש או כשצריך פתרון נקי מתפרים.

5. יריעות סינתטיות PVC אוEPDM

איך זה עובד: יריעות רחבות ,PVCנרתך באוויר חם ,EPDMמודבק או מעוגן מכנית.

יתרונות: חיי מערכת ארוכים, משקל קל, לרוב בצבע בהיר, ללא אש.

מגבלות: תלות גבוהה במתקין מיומן, זמינות ועלויות בארץ, תיקונים עם ערכות ייעודיות.

מתי זה נכון: מבנים קלים, מחסנים, תעשייה, או מקרים שבהם ביטומן לא מתאים.

מדריך החלטה קצר לפי מצב הגג

דירת קומה אחרונה, גג שטוח עם דודים וצנרות - יריעות ביטומניות איכותיות + פריימר + חיזוקי פינות + בדיקת הצפה.

גג עמוס מתקנים או גישה בעייתית לאש - פוליאוריטן או פוליאוריאה עם שכבת הגנת UV

מחסן קטן או גג משופע עם ניקוז מצוין - אקרילי לבן, לא אם יש שלוליות.

תקציב לחוץ עם נכונות לתחזוקה - זפת חמה + סיוד קבוע.

מבנה קל או תעשייתי PVC או EPDM עם ריתוך או עיגון לפי היצרן.

טווחי מחיר אופייניים - אינדיקציה בלבד

יריעות ביטומניות: גבוהות יותר בהתקנה, משתלמות לאורך זמן בגלל תחזוקה נמוכה ואחריות ארוכה.

זפת חמה: זול בתחילת הדרך, יקר בתחזוקה שוטפת.

אקרילי לבן: כלכלי לגגות קטנים או משופעים, לא מתאים למים עומדים.

פוליאוריטן או פוליאוריאה: לרוב ברמת מחיר של יריעות ואף יותר, בתמורה להתאמה לגגות מורכבים וללא תפרים.

PVC או EPDM : פתרונות מקצועיים למבנים קלים או תעשייתיים, העלות תלויה בזמינות חומר ומתקין.

המחיר בפועל מושפע מגודל השטח, מורכבות, גישה, מצב התשתית, מספר מתקנים והיצע מקומי. קבלו מפרט חתום והשוואת הצעות הוגנת, לא "מחיר רצפה".

טעויות שחייבים להפסיק לעשות

יישום על גג לח.

חומר לא מתאים לתשתית, למשל יריעות על אקרילי ישן בלי הסרה או פריימר.

"לעקוף" מתקנים, במקום להרים, לאטום ולהחזיר.

מרזבים סתומים, הצפה מתמדת תפיל גם מערכת איטום טובה.

בלי בדיקת הצפה.

אקרילי בגג שטוח עם שלוליות.

איך בוחרים קבלן איטום בלי ליפול על "חאפר"

מסמכים: אוטם מוסמך או קבלן רשום , ביטוח צד ג', אחריות כתובה.

ניסיון אמיתי: עבודות דומות בסוג ובגודל הגג שלכם, עם טלפונים ללקוחות מלפני כמה שנים.

שקיפות: מפרט חתום, סוג חומר, מספר שכבות, פריימר, טיפול בפינות וחדירות, בדיקת הצפה.

השוואת הצעות: לא מתפתים למחיר חריג נמוך.

בקרה ותשלומים: מבקרים באתר בזמן העבודה, משאירים 10-15% לתשלום אחרי בדיקת הצפה או גשם ראשון.

גג משותף: עובדים דרך ועד הבית ומסדירים מראש חלוקת עלויות והחלטות.

צ'ק ליסט לפני חתימה

1. מפרט טכני חתום + לוח זמנים.

2. אחריות בכתב, כמה שנים, מה מכוסה, מה לא.

3. תעודת הסמכה או רישום + קבלות חומר.

4. בדיקת הצפה מתוכננת ומתועדת.

5. תוכנית תחזוקה, ניקוי מרזבים, בדיקות עונתיות, סיוד אם בחרתם בזפת.

שאלות נפוצות בקצרה

כמה זמן מחזיק איטום? תלוי בשיטה, בתשתית וביישום. יריעות ביטומניות איכותיות עם הכנה טובה נותנות שקט של שנים רבות.

צריך סיוד? בזפת - כן, כל קיץ. ביריעות עם ציפוי מינרלי או לבנות - לרוב אין צורך.

אפשר לעבור שיטה בעתיד? כן, אך חומרים אקריליים עלולים לסבך מעבר ליריעות בלי הסרה והכנה רצינית.

השורה התחתונה

אין חומר קסם שמתאים לכולם. הצלחה = תזמון נכון בקיץ או בתחילת הסתיו, הכנת תשתית מוקפדת, שיטה מותאמת, וקבלן אמין עם מפרט ובדיקת הצפה.לרוב בעלי הגגות השטוחים בישראל, יריעות ביטומניות הן ההימור הבטוח והמשתלם לאורך זמן. בגגות מורכבים - פוליאוריטן או פוליאוריאה מצטיינים. זפת מתאימה רק למי שמתחייב לתחזוקה שוטפת.

רוצים החלטה נקייה וללא הפתעות? הזמינו בדיקת גג ללא עלות בחברת איטום מומלצת וקבלו מפרט חתום לפני עבודה.