שיח הריבונות ביהודה ושומרון תופס תאוצה משמעותית ואיתו הניסיונות למצוא מענה לאתגר הדמוגרפי הכרוך בהחלת הריבונות. ד"ר יצחק מנסדורף, מומחה לפסיכולוגיה פוליטית, איש המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, בחן את עמדות הציבור האמריקאי באשר לפתרון המכונה 'פורטו ריקו'.

על המתווה הייחודי של ריבונות שאינה כוללת הצבעה לנשיאות, מספר ד"ר מנסדורף ומציין כי בארה"ב הוטמעה תפיסה לפיה הפתרון היחידי לסכסוך הישראלי ערבי הוא פתרון שתי המדינות. "זו תורה שאנשים אימצו לעצמם בלי לחשוב פעמיים. במפלגה הדמוקרטית בארה"ב אם מישהו מערער על הפתרון הזה לא מדברים איתו", הוא אומר ומציין כי אצל הדמוקרטים מדינה פלשתינית היא חלק מסט הערכים המחייב כל חבר, על אף ש"זה רעיון מופרך", כלשונו.

פתרון פורטו ריקו משמעותו קיומה של ישות שמעמדה פחות ממדינה, תושביה מקבלים את הזכויות האמריקאיות ואת האזרחות האמריקאית אך אינם מצביעים לנשיאות ולקונגרס. ד"ר מנסדורף מציין כי לכאורה מדובר באזרחים סוג ב', הגדרה שמבקריה של ישראל בארה"ב מזהירים שמא תחול על הפלשתינים. המציאות הקיימת אצלם לא נלקחת בחשבון כאופציה כאשר מדובר בישראל.

מנסדורף מעיר ומציין כי אחת לתקופת מה מתקיים סקר בקרב תושבי פורטו ריקו לבירור עמדתם באשר למעמדם, האם הם רוצים להמשיך את המצב הקיים והם אכן מצביעים בעד. המציאות הקיימת של לכאורה אזרחים סוג ב' נוחה להם.

עוד מציין ד"ר מנסדורף כי פורטו ריקו היא אמנם המפורסמת ביותר, אך בארה"ב יש עוד כמה וכמה מקומות שתושביהם זוכים ליחס ולמעמד שכזה. כך גם מעמדם של תושבי השמורות האינדיאניות שמקבלים זכויות, אך הגדרתן של השמורות פחותה משל מדינה. החוק הפדרלי אינו חל שם במלואו, מה שמאפשר להם להקים בתי קזינו גם כאשר החוק המקומי אוסר זאת.

לטעמו של ד"ר מנסדורף חובתה של ישראל היא לקדם את תפיסת מודל פורטו ריקו כמתווה עתידי עבור ערביי יהודה ושומרון. על דבריו אלה אנחנו שואלים אם אכן נכון לקיים את ההשוואה על רקע העובדה שהאוכלוסיה הפלשתינית עויינת וחותרת להקמת מדינה על חורבותיה של ישראל, מה שאין כן בפורטו ריקו. האם ניתן לאפשר זכויות שכאלה לאוכלוסיה עוינת שכזו?

ד"ר מנסדורף סבור שאכן הטיעון צודק ומשום כך יש לבחון את הדברים לגופו של עניין, להכניס שינויים למתווה על מנת להתאימו למציאות בישראל. "אי אפשר לאמץ את המתווה במאה אחוז. פורטוריקנים יכולים לעבור ולהשתקע בכל מקום בארה"ב, מה שלא נוכל לאפשר לפלשתינים", הוא אומר ועם זאת מדגיש כי עצם קיומה של אלטרנטיבה לרעיון שתי המדינות מייצר מחשבה מחודשת ומתחייבת על מנת למצוא פתרון מדיני של ממש.

בסקר שערך בארה"ב אודות מתווה פורטו ריקו עבור ישראל, הציג ד"ר מנסדורף בפתח הדברים מעין הקדמה המבהירה שמדובר במספר הבדלים שנדרשת להם התייחסות, כמו העוינות הפלשתינית למדינת ישראל והניסיון החוזר ונשנה לחתום על הסכם שלום שכשל, ולאחר זאת נשאלו הנסקרים אם פתרון פורטו ריקו יכול להתאים לישראל. 21 אחוזים סברו שכן לעומת 27 אחוזים שסבורים שרק שתי מדינות יוכלו להוות מענה. 15 אחוזים מעוניינים לראות מדינה אחת הנותנת שוויון זכויות לערבים וליהודים והשאר, הרוב, ללא דעה.

"חברי קונגרס מוציאים מהפה את המונח 'שתי המדינות', אבל כשמעט מאתגרים אותם הם לא יודעים מה לומר. התפקיד שלנו ללמד אותם ולחשוף אותם לאלטרנטיבות אחרות. זה תפקידה של הדיפלומטיה שלנו כיום".