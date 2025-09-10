תוצאות התקיפה הישראלית בקטאר עדיין לא ידועות באופן מוחלט והדיווחים סותרים, אך גם ללא קשר לתוצאות האירוע ההשלכות על העולם הערבי כולו דרמטיות.

המזרחן ד"ר מרדכי קידר מספר בראיון לערוץ 7 על הלכי הרוח הסוערים בעולם הערבי מאז התקיפה.

"מבחינת המשמעות של האירוע, העולם הערבי כמרקחה. הדיבור שכולם מדברים, במפורש או במרומז, הוא שישראל איבדה את הגבולות, היא תוקפת באיראן, בסוריה, בתימן שם כמעט חיסלה ממשלה שלמה, ואין מקום בטוח מידיה של ישראל ואין אדם בעולם הערבי שמוגן מידיה. אולי עכשיו היא תחסל את אל ג'ולאני או בכיר בלבנון כדי ללחוץ על הממשלה שם לפרק את חיזבאללה מנשקו. ישראל יכולה לחסל מלכים רוזנים ושועי ארץ. הם אומרים זאת במפורש".

"הם אומרים שישראל הפכה לבריון של המזרח התיכון והאומה הערבית לא מבינה מה קורה", אומר ד"ר קידר ומדגיש כי הדברים נאמרים כ"ביקורת כלפי העולם הערבי". על מנת לחדד את גודל האירוע מציין קידר כי "קטאר זו מדינה שטירללה את העולם הערבי מאז 96' כשהקימו את אל ג'זירה, הם גרמו לאביב הערבי, לאבידות של מיליוני אנשים ולנפילת משטרים ערבים ואף אחד לא העז לעשות להם כלום באופן ישיר. ניסו לעשות עליהם חרם במשך שלוש שנים, אבל לא הצליחו. קטאר שרדה את החרם והיא שולטת בעולם הערבי ללא מיצרים, ופתאום מגיעה ישראל ותוקפת בבירת קטאר את האנשים שהיא הכי אוהבת, אנשי החמאס, וישראל עוברת לסדר היום. זה דבר שגורם לעולם הערבי להשתולל".

כעת מחפשים בעולם הערבי ותוהים מי יוכל להושיע אותו, האם מצרים? טורקיה? סעודיה, זו שחושדים בה ששיתפה פעולה עם ישראל, זו שמטוסי ישראל עברו בשטחה כדי להגיע אל היעד. "סעודיה אמנם מגנה, אבל מי מאמין לגינוי הזה?".

ובאופן כללי חוסר אמון הדדי וחשדנות נמצאים בכל מקום בעולם הערבי, "הם לא מאמינים אחד לשני. הרי רשמית כולם הוציאו גינוי, אבל כל המגנים לא ניתקו יחסים עם ישראל ולא הזיזו צבא לעבר ישראל, מעבר למצרים מעט בסיני כפי שהיא עשתה עוד קודם לכן. בפועל, האומה הערבית מונחת על הקרקע וישראל דורכת על כל מקום שהיא רוצה בכל רגע שהיא רוצה".

מוסיף ד"ר קידר ומדגיש כי בפועל העולם הערבי מאשים את חמאס, "בערבית אומרים שזה לתת בעיטה בקן צרעות. מי שבועט בקן צרעות שלא יתפלא כשהוא ואחרים נעקצים וזה מה שחמאס עשו בשבעה באוקטובר. הם נתנו בעיטה כואבת מאוד בקן צרעות ישראלי שמאז הולך ומכה בכל מקום שהוא רוצה והאומה הערבית פוחדת שמא עוד מעט יגיע אביחי אדרעי ויגיד לפנות. מתייחסים אליו כמו אל מלך העולם הערבי. כשהוא אומר לפנות הם מפנים בצייתנות".

"אחד הפרשנים המצריים אמר אתמול שההיסטוריה מחולקת לשלושה חלקים, חלק שעד אוקטובר 23', מאז ועד התשעה בספטמבר אתמול פרק שני, ואתמול נפתח פרק שלישי. עד כדי כך הפעולה בקטאר מהווה פוטנציאל לתפנית לכל מה שקורה במזרח התיכון", מסכם ומצטט ד"ר קידר.