משרד הבריאות פרסם את דוח מדדי האיכות לשנת 2024, הבוחן לראשונה את השפעת המלחמה על ביצועי מערכת הבריאות. מהדוח עולה כי חרף האתגרים, נרשמה מגמת שיפור ברוב המדדים המרכזיים.

בין הנתונים הבולטים: עמידה של 92% בביצוע צנתור לב בתוך 90 דקות מהגעה לבית החולים, ירידה משמעותית בזמן ההמתנה לבדיקת MRI או CT ראש - 24 דקות בלבד לעומת 55 דקות בשנת 2015, ועמידה של 95% במסירת הודעה מוקדמת לבית חולים במקרים של חשד לאירוע מוחי חד.

על אף התנודתיות שנבעה מהמלחמה, מרבית המדדים הצביעו על יציבות ואף שיפור. כך למשל נצפתה עלייה של 5% בהלימות דיאליזה, עלייה של 8% בבירור העדפות המטופל באשפוז סיעודי מורכב, ועלייה של 6% בביצוע הדרכה להחייאה על ידי מוקדן אמבולנס.

בבתי החולים לבריאות הנפש נרשמה עלייה של 4% במדידת פרופיל שומנים כחלק מבדיקות סקר, 3% בהכנת תוכנית טיפול מתועדת תוך חמישה ימים מהקבלה ו-2% בסיכום מחלה מפורט ובמפגש בין רופא להורים תוך חמישה ימים.

בבתי חולים כלליים חלה עלייה של 3% בהערכת סיכון לאירוע מוחי לחולי פרפור פרוזדורים ו-5% במדד הלימות דיאליזה. עם זאת, נרשמה ירידה של 21% בבדיקות אולטרסאונד ראש לפגים ו-6% במדידת טמפרטורת גוף פגים.

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, אמר כי "חל שיפור במרבית המדדים שנבדקו, עדות נוספת לחוסנה של מערכת הבריאות בישראל, הנשענת על ההון האנושי המוביל אותה קדימה ועל טכנולוגיות מתקדמות".

ד"ר יפעת ארליך שהם, סמנכ"לית איכות ובטיחות במשרד הבריאות ומנהלת התוכנית, הוסיפה כי "מדידת איכות היא נדבך מרכזי של מערכת בריאות מתקדמת, אמינה ושוויונית. גם בתקופת לחימה קשה, נשמרה המחויבות לשירותי רפואה איכותיים".

הדוח מציין כי בשנה הקרובה יורחב תחום מדידת האיכות ל"איכות 360" - שילוב של תוצאות קליניות יחד עם חוויית המטופל, זמינות השירותים ושימוש מושכל במשאבים.