ההקלטה לתושבי העיר עזה דובר צה"ל | סטילס: Ali Hassan/FLASH90

במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב', צה"ל החל במאמץ לאזהרת האוכלוסייה בעיר עזה.

על פי הודעת צה"ל, הפעילות מתבצעת באמצעות מכלול אזהרת אוכלוסייה בפיקוד הדרום ויחידה 504.

צה"ל מפעיל מגוון כלים מבצעיים בהם הפצת הודעות קוליות, הטלת כרוזים, שליחת הודעות טקסט וקיום שיחות טלפון. המטרה, לפי צה"ל, היא להגיע למספר רב ככל הניתן של אזרחים ולהתריע בפניהם להימנע משהייה במרחבים מסוכנים.

בכרוז שהופץ נכתב, "אל כל תושבי ושוהי העיר עזה וכלל שכונותיה... צה"ל נחוש להכריע את החמאס, ויפעל במרחב העיר עזה בעוצמה רבה, כפי שפעל בכל רחבי הרצועה. למען בטחונכם, התפנו מיד דרך ציר אלרשיד אל המרחב ההומניטרי במוואסי. הישארות במרחב מסוכנת מאד".

בצה"ל ציינו כי הופץ מספר טלפון ייעודי, 052-9625830, לדיווח על חסימות או ניסיונות של חמאס למנוע התפנות של אזרחים.