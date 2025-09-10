סערה בשומרון: ביום ראשון הקרוב צפוי להיערך טקס הכתרתו של הרב מנחם נוביק לתפקיד רב המועצה האזורית שער שומרון - אך במשרד לשירותי דת מזהירים כי מדובר בצעד שאינו תקף על פי הנהלים.

האירוע עתיד להתקיים בבית הכנסת עשרת השבטים, ברחוב ספיר 26 ביישוב שערי תקווה, בשעה 18:30, בהשתתפות אישי ציבור ורבנים בכירים, ובהם הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, הרב עמיאל שטרנברג, ראש ישיבת הר המור, והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקווה.

בין המשתתפים צפויים להיות גם הרב שמואל פירשטיין, רבה של שערי תקווה לשעבר, הרב מאיר דניאל, רב בית הכנסת היכל מיכאל, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש מועצת שער השומרון אבי רואה.

אלא שבמשרד לשירותי דת טוענים כי טרם התקיימו בחירות כנדרש לרב המועצה. לדברי בכירים במשרד, "ההכתרה היא לא חוקית, הרב הנכנס, בניגוד לקודמו, לא יחתום על תעודות נישואין וכשרות. המשרד לשירותי דת מתכוון לפנות לרב הראשי הרב קלמן בר ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על מנת שיבטלו את השתתפותם".