במוזיאון הסובלנות בירושלים נערך אמש (שלישי) אחד האירועים הדיפלומטיים המורכבים ביותר בשנים האחרונות - חגיגות העצמאות של שגרירות ארה"ב בישראל.

לאירוע, שנדחה מחודש יולי בעקבות המלחמה באיראן, הגיעו כ־2500 מוזמנים, בהם דיפלומטים מרחבי העולם ואישים מאובטחים ברמות הגבוהות ביותר. שטח המוזיאון, המשתרע על פני 17 אלף מ"ר, נסרק על ידי מאות מאבטחים כבר מתחילת השבוע.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר באולם ה־VIP כי ישראל נוטלת אחריות לתקיפה שבוצעה בקטאר: "התקיפה הייתה מדויקת, איש ממבצעי הטבח לא ייצא מזה".

מנכ"ל מוזיאון הסובלנות, יונתן ריס, סיפר כי ההכנות נמשכו זמן רב: "מדובר במרכז העיר הצפוף של ירושלים, שבו צריך לשלב עשרות צוותי אבטחת אישים עם דרישות שונות. השאלה מה יקרה אם תישמע אזעקה עלתה כבר בשלב התכנון".

Huckabee on the guitar Courtesy of US Embassy in Jerusalem

במהלך הערב ביקרו האורחים בתערוכה "06:29 מחושך לאור", המציגה עדויות של נשים מתקופת הטבח ב־7 באוקטובר, אותה יצר מלכי שם טוב - אביו של שורד השבי עומר שם טוב.

השגריר האמריקאי, מייק האקבי, הפתיע את הקהל כשעלה לבמה עם גיטרה אישית וביצע קטע מוזיקלי: "זה אחד האירועים המרגשים ביותר בהם השתתפתי," אמר. ואז, בדיוק כפי שחששו המארגנים, הופעלה אזעקה באזור בעקבות ירי טילים של החות'ים. עשרות סדרנים ואנשי אבטחה כיוונו את אלפי האורחים לקומה התת־קרקעית של המוזיאון, שם מצאו מחסה עד לסיום האיום.

"בסופו של יום, האירוע עבר בצורה חלקה לשביעות רצונם של כל המעורבים", סיכם המנכ"ל ריס. "הרמנו אירוע ברמה בינלאומית ובסטנדרטים הגבוהים ביותר - והמאמץ היה שווה את הכול".