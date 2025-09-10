ימים ספורים בלבד לאחר שנכנסה לתפקידה, שגרירת ארצות הברית החדשה באוקראינה, ג'ולי פישר, בחרה לפתוח את שליחותה הדיפלומטית בביקור באנדרטת באבי יאר שבקייב, אתר הזיכרון לטבח שבו נרצחו יותר מ־33 אלף יהודים בידי הנאצים בספטמבר 1941.

פישר הגיעה לאתר כשהיא מלווה בשליח חב"ד ורבה הראשי של קייב, הרב יונתן מרקוביץ והרב רפאל רוטמאן סיו"ר ''פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה'' (FJCU) והדליקה נר לזכר הקורבנות.

"ארצות הברית מחויבת לזכור את זוועות השואה, לעמוד לימין הקהילה היהודית בכל מקום ולהיאבק באנטישמיות ללא פשרות, לעולם לא עוד זה עכשיו", אמרה השגרירה במקום.

במהלך הטקס אמר שליחה ורבה הראשי לקייב הרב מרקוביץ לשגרירה כי הוא קרוי על שם סבא רבא שלו שנרצח בשואה יחד עם אישתו וילדיו וסיפר לשגרירה על הפעילות של שליחי הרבי מליובאוויטש, שנולד באוקראינה, באוקראינה עם יהודי המדינה.

השגרירה פישר הביעה התעניינות רבה בהיסטוריה של יהודי אוקראינה ובמצב הקהילה היהודית כיום בצל המלחמה.

הרב רפאל רוטמאן סיו"ר ''פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה'' (FJCU) סיפר והסביר על הליך שיקום גיא ההריגה באבי יאר.

הרב יונתן מרקוביץ נשא במקום את תפילת "א-ל מלא רחמים" לזכר הנספים והוסיף: "בימים שבהם יהודים מותקפים לא רק באוקראינה אלא גם ברחבי אירופה ואף בישראל, הביקור הזה שולח מסר ברור, הקהילה היהודית אינה לבד. העולם כולו מביט ורואה".