מעמד הקמת עוצבת "גלעד" (96) התקיים אתמול (שלישי) באנדרטת הבקעה בראשות מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, מפקד עוצבת "גלעד" (96), תת-אלוף אורן שמחה, מפקדים, חיילי האוגדה ומשתתפים נוספים.

האוגדה החדשה הוקמה כחלק מתהליך בניין הכוח בצה"ל, במקביל להמשך הלחימה הרב-זירתית. תחתיה פועלת חטיבת "הבקעה והעמקים" (417) וחמש חטיבות "דוד", המורכבות ברובן מחיילי מילואים שחזרו לשירות. עד כה התגייסו לאוגדה כ-12 אלף לוחמים.

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, אמר כי "בשבעה באוקטובר נכשלנו כצבא מלהגן על אזרחינו בעוטף עזה - וקיימת ציפייה כי נפיק את הלקחים בכדי שאירוע כזה לא יקרה בעתיד. תפיסת הביטחון של ישראל השתנתה, גם אם עדיין לא נכתבה רשמית, היא מוכחת יום יום מאז השבעה באוקטובר ובכלל הזירות. המלחמה עוזרת לנו לראות רחוק ולראות שקוף את הצורך בחיזוק הגבול המזרחי בראיה הצופה פני עתיד, את הצורך לשפר את האיסוף, את הניטור, את המכשול, את הקטלניות, את הניידות, ואת מערכת הפיקוד והשליטה, ובצד זאת את הצורך לחזור ולהיות 'אומה מגויסת' עם עתודות חזקות, זמינות ומהירות".

"העתודות הללו - הן בדמות היחידות לתגובה מהירה שנבנו ושתוגברו והן בדמות חטיבות דוד שמורכבות מכל מה שיפה ונפלא במדינה ובעם שלנו - 'המתנדבים בעם' - שבאו והתייצבו - וקראו 'הנני, כי קרא הקול'. מפקדי ולוחמי חטיבות דוד, אתם השראה עבורי ועבור כולנו, אות ומופת לשליחות. הקמת אוגדת גלעד מהווה בשורה אמיתית לצה"ל ולמדינת ישראל, ולכולנו הזכות האדירה לעשות ולקחת חלק במהלך היסטורי זה".

מפקד האוגדה, תת-אלוף אורן שמחה, ציין כי "לאחר ארבעים ושש שנים קמה לה אוגדה חדשה. הקמתה היא לקח משמעותי מהכישלון הקשה שצה"ל חווה בבוקר השבעה באוקטובר. אנחנו בפתחה של תוכנית רב-שנתית וזו הזדמנות גדולה לבנות את היכולות בגזרה. נפלה בחלקי הזכות להמשיך ולהוביל את בניית החטיבות, לפגוש אנשים ציונים וחלוצים אשר לפני הכל רוצים את טובת המדינה. המילואימניקים הנפלאים האלה הם צבא העם, מכל קשת החברה הישראלית, מאוחדים תחת אותה משימה ערכית. עד כה התגייסו שניים עשר אלף לוחמים וחיילים שחזרו לשרת במערך המילואים".

"זו בשורה גדולה למילואימניקים אשר נושאים בנטל הכבד לאורך המלחמה והנה אנחנו כבר כאן, נותנים כתף ונכנסים מתחת לאלונקה. התיישבותכם על גבולה המזרחי של המדינה היא מימוש החזון הציוני הלכה למעשה ומהווה חלק משמעותי בביטחון הלאומי. יהיו גם רגעים קשים ומאתגרים, אלה הם חיינו כבר עשרות שנים, נתגבר עליהם יחד ונמשיך לקדם ולפתח את חיינו כאן למען הדורות הבאים - אני סומך עליכם ובטוח שיחד ננצח".