המפגש המרגש בין עידן עמדי ואלי שרעבי באדיבות המצלם

אלי שרעבי, ששוחרר משבי החמאס לאחר 491 ימים בשבי, הגיע אמש (שלישי) להופעתו של עידן עמדי בפארק הירקון. שרעבי הגיע למופע והקים במקום דוכן למכירת הספר שלו "חטוף".

השניים נפגשו מאחורי הקלעים והתחבקו בהתרגשות.

"אתמול זכיתי להקים דוכן של הספר שלי 'חטוף' בהופעה של עידן היקר", כתב שרעבי ברשתות החברתיות למחרת האירוע, "עידן סיפר לי על חצי המזלג, שהייתי חטוף מספר 49 כשרצו לחלץ אותנו".

"תודה רבה על הזכות להכיר אותך", הוא הוסיף, "ולשמוע מהצד שלך כלוחם במילואים מה אתם חווים שם. תודה לכם הלוחמים על העבודה הבלתי פוסקת שלכם, ועל ההקרבה שלכם- זה לא מובן מאליו".

"עדיין יש להציל 48 חטופים וחטופה שנמצאים בשבי החמאס", כתב שרעבי, "אין להם זמן! לא נעצור עד שכולם יחזרו!".