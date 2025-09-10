בבית משפט השלום בראשון לציון נערך היום (רביעי) דיון בבקשת המשטרה להאריך ב-60 ימים נוספים את התנאי האוסר על יונתן אוריך לקיים קשר עם לשכת ראש הממשלה. הדיון מתקיים בפני נשיא בתי משפט השלום במחוז המרכז, השופט מנחם מזרחי.

נציג המשטרה, רפ"ק אביב פורת, אמר כי קיים חשש ממשי שחזרתו של אוריך ללשכת רה"מ תאפשר הישנות של עבירות דומות.

עו"ד עמית חדד, המייצג את אוריך, שאל את נציג המשטרה מה השתנה מאז הפעם הקודמת שהצדיק בקשה להכפלת משך המניעה.

בתשובתו אמר פורת כי מלבד ישיבה נוספת במשטרה, לא חל שינוי ראייתי. חדד טען כי "אין בסיס לחשש שאוריך יסכן את ביטחון המדינה אם ישוב לעבודתו בלשכת רה"מ".

במהלך הדיון העיר השופט מזרחי כי "זה תיק שנולד אחרי החלטת היועצת המשפטית לממשלה. ראיתי מה הייתה עמדת המשטרה בחודש מרץ", ואף תהה מהו הסיכון הממשי בעבודתו של אוריך, לנוכח הדיון הציבורי סביב קשריו לקטאר.

נציג המשטרה השיב כי עצם השבת חשוד למקום ממנו בוצעו העבירות מהווה סיכון ממשי. עו"ד חדד דרש מענה ישיר לשאלתו: "האם החשש הוא שאוריך ידברר את קטאר במסווה של לשכת רה"מ?". נציג המשטרה הסתפק בתשובה כללית: "החשש הוא שיעבור עבירות".