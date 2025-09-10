שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר ברצועת עזה, ביחד עם מפקד פיקוד דרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 99, תא"ל יואב ברונר ומפקדים נוספים.

הוא שוחח עם המפקדים בשטח, בקבע ובמילואים, ולאחר מכן נפגש בשטחי הכינוס עם הלוחמים מחטיבה 11 ושמע מהם על ההיערכות בשטח לקראת הרחבת התמרון.

"החמאס לא יכול להשתנות והוא לא הולך להשתנות. אם היו יכולים, היו פושטים על היישובים. כשהם יכולים, הם פושטים על המוצבים. אם היו יכולים גם היו חוטפים. הם לא השתנו ולכן אנחנו לא יכולים לאפשר לחמאס להישאר לשלוט בעזה.

אנחנו יוצאים כאן למערכה, ממשיכים את המערכה. מה שיכול לעצור אותה זה רק אם הם נכנעים - הם מחזירים את החטופים ומתפרקים מהנשק", הוסיף כ"ץ.

לדבריו "מי שתקף והם תקפו אותנו, תקפו את היישובים, תקפו את החיילים, ביצעו מעשים אכזריים ביותר, תיעדו את עצמם כדי להטיל מורא על החברה, לא הצליחו לשבור את החברה ולא יצליחו ולכן אנחנו חייבים לעשות ולבצע את המשימה הזאת. החמאס הוא אויב לא רק כאן - הוא אויב בלבנון, הוא אויב בסוריה, הוא אויב באיראן והוא אויב באזורים שונים. אתם צריכים להיות חזקים מאוד כי החוזק שלכם מגן על היישובים, נותן כוח גם לכוחות שנעים ובסופו של דבר זה הכול דבר אחד".