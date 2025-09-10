פניות רבות הוגשו בימים האחרונים לממלא מקום שר הפנים יריב לוין בדרישה להגדיל את מספר החופים הנפרדים בישראל.

זאת לאחר שנחשף כי רק 16 מתוך 121 חופים במדינה פועלים כחופים נפרדים.

הפנייה מגיעה כחודש לאחר שארגון 'חותם' חשף באמצעות בקשת חופש מידע את הפער בין הביקוש להיצע של חופים המיועדים לציבור הדתי והחרדי.

הנתונים, שנחשפו באמצעות עו"ד אריאל דוד אפללו, מראים כי פחות מ-14% מכלל החופים המוכרזים בישראל מספקים אפשרות רחצה נפרדת לנשים וגברים. הדבר מותיר ציבור רב ללא אפשרות מתאימה ליהנות מחופי הים בהתאם לאמונותיו הדתיות.

בעקבות החשיפה פנו אזרחים לשר הפנים באמצעות ארגון "חותם" בדרישה להתאים את מספר החופים הנפרדים ופריסתם הגיאוגרפית כדי לתת מענה לציבור המבקש רחצה נפרדת. הפונים טוענים כי המצב הנוכחי מונע מהם ליהנות משירות ציבורי בסיסי בשל סיבות דתיות.

מנכ"ל ארגון "חותם", הרב אביעד גדות, הגדיר את המצב כהזנחה מצד הרשויות. "ציבור ענק מוצא עצמו מודר מחופי הים בשל ההזנחה מצד הרשויות", אמר גדות.

"מדינת ישראל היא מדינה יהודית ועליה לכבד את אמונתם של אזרחיה. ממשלה המייצגת את המחנה האמוני חייבת לפעול לתיקון המצב באופן מידי ולחזק את הצביון היהודי של המדינה".