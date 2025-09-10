העיתונאי הבריטי ג'ייק וואליס סימונס פרסם בטורו בעיתון Telegraph כי התקיפה שיוחסה לישראל בלב דוחא, קטאר, מסמלת עידן חדש במדיניות הביטחון של ישראל.

לדבריו, בניגוד לחיסולים חשאיים בעבר, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל אחריות רשמית על הפעולה, צעד שנועד לשדר מסר ברור של הרתעה במזרח התיכון. סימונס כתב כי המסר הישראלי הוא חד: "אם אתם מבקשים להרוג יהודים - אין מקום בטוח עבורכם".

"ישראל כעת מושקעת לחלוטין בהרתעה, יהיה אשר יהיה המחיר בעיני המערב", כתב. הוא ציין כי התקיפה כוונה כלפי בכירי חמאס החיים בקטאר חיי מותרות, בהם חאלד משעל וחליל אל־חיה, ועל פי דיווחים לא מאומתים מהעיתונות הערבית ייתכן שנפגעו במבצע אך לא ברור בשלב זה.

"במזרח התיכון מה שמנהיגים אומרים בפומבי, מה שהם אומרים בפרטי, ומה שהם באמת חושבים - אלו שלושה דברים שונים לגמרי", כתב. על תגובת האו"ם כתב "אני תוהה כיצד היה מגיב אנטוניו גוטרש אם ילדיו היו בפסטיבל הנובה. נדמה שאנשים כאלה יהיו מרוצים רק אם ישראל תכוון את נשקה אל עצמה".

סימונס טען כי המהלך משדר מסר כפול - כלפי חמאס ותומכיו, אך גם כלפי איראן והעולם הערבי. לדבריו, במזרח התיכון צפויה תגובת זעם פומבית מצד מנהיגים, אך מאחורי הקלעים יש מי שרואים בפעולה ביטוי לכוח צבאי נחוש, שיכול לשמש חיץ מול האיום האיראני.

עוד כתב כי מבחינת ישראל וארה"ב מדובר בתקופה חדשה של ביטחון וביטחון עצמי, בשונה מהמדיניות הקודמת שנשענה על בלימה והכלה. "אם לא נאהב - לפחות נרתיע", סיכם.