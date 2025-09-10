הרמטכ"ל: "נמשיך להכות בחמאס בכל מקום" צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) שיח מפקדים ותדרוך לקראת מבצע 'מרכבות גדעון ב', שבו השתתפו מפקדי המטה הכללי, מפקדי החילות, האוגדות והחטיבות המתמרנות.

במהלך התדרוך, אישר זמיר תוכניות להמשך הפעולה עם מפקד פיקוד הדרום ומפקדים נוספים.

הוא פתח את דבריו בציון המטרות המהותיות במלחמה: "אנחנו מתקדמים לעבר השלבים הבאים במשימת מיטוט שלטון החמאס - זה היעד שלנו. אנחנו הולכים למוטט את השלטון הזה ואין משהו שיעצור אותנו מביצוע המשימה". הרמטכ"ל הדגיש כי לצדם של מאמצי המלחמה בהחזרת החטופים עומדת משימת המיטוט של חמאס, שתהיה מרכזית בהשגת יציבות ארוכת טווח במזרח התיכון.

בהתייחס למבצע המתמשך, אמר: "למולנו שתי מטרות - שחרור החטופים, זוהי משימה ערכית, ראשונה במעלה, קריטית וחיונית ולצדה משימת מיטוט החמאס - אלו הן משימות דורנו". הרמטכ"ל הבהיר כי המתקפות לא יפסקו, והכוחות ימשיכו לרדוף אחרי ארגוני הטרור בכל אזור, "ביהודה ושומרון ובמקומות אחרים כפי שעשינו ב-24 השעות האחרונות".

הוא ציין כי צה"ל בוחן מקרוב את שינוי מאזן הכוחות במזרח התיכון, והדגיש: "לנגד עיניי ולנגד עיניי המטה הכללי מטרות המלחמה הרב-זירתית כולה". זמיר סיכם את דבריו בכך שמדובר בשלב מכריע במלחמה: "אנחנו מצויים כבר כמעט שנתיים במלחמה וכעת בשלבים מכריעים בה. אנחנו מייצבים את המציאות לדורות, ככה עלינו לראות זאת".